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Ночью в квартире на улице Морской произошло возгорание газовой плиты, пострадал человек

4 октябрь 2017, 09:07
Ночью в квартире на улице Морской произошло возгорание газовой плиты, пострадал человек
4 октября 2017 года, в 00.34, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Морской в городе Гусеве. В пятиэтажном панельном доме произошло возгорание газовой плиты на площади двух квадратных метров.

Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.

Есть пострадавший.
Теги: пожар
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