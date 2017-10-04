Ночью в квартире на улице Морской произошло возгорание газовой плиты, пострадал человек

4 октябрь 2017, 09:07

4 октября 2017 года, в 00.34, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Морской в городе Гусеве. В пятиэтажном панельном доме произошло возгорание газовой плиты на площади двух квадратных метров.



Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.



Есть пострадавший.

307 просмотров