В поселке Ломово произошел пожар в жилом доме

21 октябрь 2017, 12:53

20 октября 2017 года, в 16.41, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Ломово Гусевского городского округа. В одноэтажном четырёхквартирном кирпичном доме на чердаке произошло возгорание деревянной обрешетки.



Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников ФПС. Никто не пострадал.



Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе 10 человек и 3 единицы техники.

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