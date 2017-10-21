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В поселке Ломово произошел пожар в жилом доме

21 октябрь 2017, 12:53
В поселке Ломово произошел пожар в жилом доме
20 октября 2017 года, в 16.41, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Ломово Гусевского городского округа. В одноэтажном четырёхквартирном кирпичном доме на чердаке произошло возгорание деревянной обрешетки.

Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников ФПС. Никто не пострадал.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе 10 человек и 3 единицы техники.
Теги: пожар Ломово
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