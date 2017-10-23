Задержан обвиняемый в хищении крупной суммы денег при строительстве школы в Гусеве

23 октябрь 2017, 15:51

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Сотрудники УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Одинцовское» разыскали и задержали 57-летнего жителя региона, скрывавшегося от органов предварительного следствия в Московской области. Согласно материалам уголовного дела генеральный подрядчик похитил более 70 миллионов рублей, предназначавшихся для строительства школы в Гусеве.Для установления местонахождения обвиняемого калининградские полицейские провели целый комплекс оперативных мероприятий и вылетели в служебную командировку в Подмосковье. Задержанного мужчину доставили авиарейсом в Калининград – в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники следственной части следственного управления УМВД России по Калининградской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в 2013 году по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.