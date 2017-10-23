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Задержан обвиняемый в хищении крупной суммы денег при строительстве школы в Гусеве

23 октябрь 2017, 15:51
Задержан обвиняемый в хищении крупной суммы денег при строительстве школы в Гусеве
Сотрудники УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Одинцовское» разыскали и задержали 57-летнего жителя региона, скрывавшегося от органов предварительного следствия в Московской области. Согласно материалам уголовного дела генеральный подрядчик похитил более 70 миллионов рублей, предназначавшихся для строительства школы в Гусеве.

Для установления местонахождения обвиняемого калининградские полицейские провели целый комплекс оперативных мероприятий и вылетели в служебную командировку в Подмосковье. Задержанного мужчину доставили авиарейсом в Калининград – в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники следственной части следственного управления УМВД России по Калининградской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в 2013 году по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области
Теги: мошеничество
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Был на суде Силенко
# 1Был на суде Силенко
Догадываюсь, откуда растут ноги преступления. Когда адвокат Галины Михайловны пытался на суде установить вдохновителя преступной схемы вывода денег, то на следующий день сожгли его машину и машину его жены. Интересно, что сожгут адвокату этого подельника и как будут в этот раз покрывать главаря преступной группировки???
Сегодня, 17:35   ЦитироватьОтветить2
я тоже был на суде
# 2я тоже был на суде
Не ожидал что его поймают, при том, что уже как года 4 полиция прекрасно знала о местонахождении этого человека, а он сам особо и не скрывался ни от кого. Без четкого указания никто не стал бы этого делать. Интересно понаблюдать за развитием событий.
Сегодня, 17:50   ЦитироватьОтветить2
Гость Роман
# 3Гость Роман
А как фамилия этого Грандиозного Еврейского Яйца?
Сегодня, 19:29   ЦитироватьОтветить0
Гость Роман
# 4Гость Роман
А это не селенко украла деньги?
Сегодня, 19:31   ЦитироватьОтветить0

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