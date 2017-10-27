Объявления
Новости / Происшествия

Жительница Гусева лишилась 12 тысяч рублей, сообщив мошеннику данные банковской карты

27 октябрь 2017, 11:53
Жительница Гусева лишилась 12 тысяч рублей, сообщив мошеннику данные банковской карты
За помощью в дежурную часть полиции 26 октября обратилась 54-летняя жительница Гусева. Она сообщила, что в начале месяца пострадала от действий телефонного мошенника. Злоумышленник нашел на одном из популярных сервисов объявлений информацию о том, что женщина сдает в аренду квартиру, и позвонил ей на мобильный телефон.

По предварительным данным, мошенник убедил потерпевшую сообщить ему номер банковской карты, якобы для перевода денег на ее счет, и выполнить несложные действия в ближайшем банкомате. Закончив все операции, горожанка впоследствии вместо обещанных денег обнаружила пропажу 12 тысяч рублей со своего счета.

Дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и привлечение его к ответственности.
Теги: полиция мошеничество
346 просмотров
1
Другие новости по теме
В Гусевском районе полицейские установили причастность местного жителя к квартирной краже
В Гусевском районе полицейские установили причастность местного жителя к квартирной краже
В Гусеве задержали мужчину за кражу денег с банковской карты
В Гусеве задержали мужчину за кражу денег с банковской карты
В Гусеве задержали мужчину по подозрению в хищении денежных средств у доверчивых женщин
В Гусеве задержали мужчину по подозрению в хищении денежных средств у доверчивых женщин
Гусевская полиция задержала мошенника, дважды продавшего автозапчасти через интернет
Гусевская полиция задержала мошенника, дважды продавшего автозапчасти через интернет

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»