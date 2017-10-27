Жительница Гусева лишилась 12 тысяч рублей, сообщив мошеннику данные банковской карты

27 октябрь 2017, 11:53

За помощью в дежурную часть полиции 26 октября обратилась 54-летняя жительница Гусева. Она сообщила, что в начале месяца пострадала от действий телефонного мошенника. Злоумышленник нашел на одном из популярных сервисов объявлений информацию о том, что женщина сдает в аренду квартиру, и позвонил ей на мобильный телефон.



По предварительным данным, мошенник убедил потерпевшую сообщить ему номер банковской карты, якобы для перевода денег на ее счет, и выполнить несложные действия в ближайшем банкомате. Закончив все операции, горожанка впоследствии вместо обещанных денег обнаружила пропажу 12 тысяч рублей со своего счета.



Дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и привлечение его к ответственности.

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