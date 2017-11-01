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На улице Октябрьской неизвестные разбили стекла у автомобиля «Тойота Камри»

1 ноябрь 2017, 11:36
На улице Октябрьской неизвестные разбили стекла у автомобиля «Тойота Камри»
Сегодня ночью, 1 ноября 2017 года, во дворе дома № 19 по улице Октябрьской очередной раз разбили стекла на автомобиле «Тойота Камри», принадлежащем господину Липчанскому Андрею.

По словам опрошенных жителей данное приключение с этим автомобилем происходит уже не первый раз. Очевидец – житель данного дома неделю назад спугнул поджигателя в ночное время с зажигалкой, а машина была облита бензином и по счастливой случайности поджога не произошло. Примерно полгода назад в этом же автомобиле также были выбиты стекла.

Полиция выехала на происшествие вовремя, но успокоить взволнованных жильцов не удалось, ведь во дворе есть и другие автомобили и во многие квартиры подведен газ. Жильцы дома опасаются, что из-за криминальных разборок может произойти непоправимое – погибнут люди и пострадает их имущество.
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горожанин
# 1горожанин
Оказывается в нашем городе не так уж и спокойно. Интересно, а как работает полиция, раз уже не впервый раз такое покушение, а вредителя не находят. Ведь наверняка, заказчиком является тот, кого автовладелец знает, и наверняка предполагает за что? Ну ведь не случайно такая закономерность? За этим что то кроется......
Сегодня, 20:39   ЦитироватьОтветить2

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