M-1 Challenge и кубок мэра. Как наш земляк провёл бой против канадца

1 декабрь 2017, 13:47

Лиана Петрова (За доблестный труд )

В прошлую пятницу в Назрани прошел Международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 86 Битва Нартов.Главным событием этих состязаний был бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе между Хамзатом Далгиевым (Республика Ингушетия) и действующим обладателем чемпионского пояса Иваном Бухингером (MMA Spirit). Однако для жителей нашего города и округа этот турнир приобрел особенный интерес в свете того, что в нем принял участие наш земляк двукратный чемпион Калининградской области по грэпплингу, шестикратный чемпион Калининградской области по ММА, двукратный призер СЗФО по ММА, бронзовый призер Чемпионата России, Чемпион Мира по панкратиону Олег Личковаха («Gusev MMA», «Baltic Bear»s и «Сечь PRO»).Как мы уже писали ранее, летом Олег подписал двухлетний контракт с одной из самых известных профессиональных бойцовских лиг мира М-1 Global. В августе наш спортсмен успешно провел свой дебют в этой лиге и одержал победу над шведским бойцом Бин Сон Ле. И вот, в конце ноября Олег вновь вышел на бой. На этот раз наш земляк бился против канадца Криса Келадеса.Формула боя: 3 раунда по 5 минут. Поединок проходил в рейдже (гибрид ринга и клетки: представляет собой ринг, в котором, начиная от нижних канатов и до пола, натянута сетка, что создает удобные условия видимости боя для зрителей и в то же время препятствует вываливанию бойцов за пределы ограждений). Тренируется Олег по-прежнему под руководством Валерия Ериновского, тренер по ударной технике Александр Адомович.Олег Личковаха и Крис Келадес бились в весовой категории до 56.7 кг. Чтобы попасть в эту легчайшую категорию, обоим спортсменам пришлось основательно попотеть, гоняя вес. Кстати сказать, для Олега эта «весогонка» за последние восемь месяцев стала уже пятой. И возможно, именно это стало одной из причин поражения Олега в этом бою. Любой спортсмен, сталкивавшийся с необходимостью сгонять вес, знает, что это - очень трудная работа в режиме нон-стоп. Организм перестраивается, перераспределяя имеющиеся ресурсы. Вместе с килограммами теряется и мышечная масса. Таким образом, любая весогонка - стресс для всего организма. А так как вес гоняется до последнего, в какой-то момент организм может «затормозиться» из-за нехватки запасов энергии. Похоже, как раз так и случилось с нашим спортсменом в этом бою.Первый раунд был ровным. Не в пользу Олега сыграло то, что на бой он вышел с желтой карточкой (нашему бойцу так и не удалось согнать лишние 600 граммов). Однако первый раунд Олег отработал хорошо. А вот уже во втором раунде его противник проявил себя в полную силу. Стоит отметить, что Крис Келадес гораздо старше нашего спортсмена (Келадесу 36 лет, а Личковахе 21 год) и гораздо опытнее. Канадец уже давно и успешно выступает в турнирах на самом высшем уровне. В 2016 году Келадес провел бой в турнире UFC (абсолютный бойцовский чемпионат - спортивное объединение, расположенное в США, специализируется на проведении боев по смешанным правилам). И это, конечно, тоже не могло не сыграть свою роль.Во втором раунде Келадес просто не давал Олегу возможности подняться. И этот раунд остался за канадцем. А вот на третий раунд, по словам тренера нашего спортсмена Валерия Ериновского, у Олега просто не хватило физических сил: уверенную победу в этом поединке одержал канадец., - оценил выступление своего подопечного Валерий. -Сам Олег после этого боя оставил на своей стене вКонтакте такую запись:Мы желаем Олегу удачи и верим, что все у него получится!*Только отыграл в Ингушетии свой бой Олег, а на следующий день его товарищи из клуба «Gusev MMA» приняли участие в турнире на Кубок мэра города Калининграда Александра Ярошука.На эти соревнования съехались около сотни бойцов со всей области: юноши и взрослые. За наш город выступали 10 спортсменов, которые занимаются под руководством тренера Валерия Ериновского и тренера по ударной технике Александра Адомовича. И все наши парни, кроме одного, попали в число призеров турнира. Первые места в своих категориях завоевали Виталий Рожков, Александр Осюшкин и Матвей Морсков. «Серебряными» призерами стали: Антон Дарьютин и Владислав Закревский. «Бронзу» взяли: Дмитрий Белов, Милан Петрович, Евгений Васильев и Владислав Земцов.Поздравляем наших парней с новыми наградами!За финансовую помощь в подготовке и выездах на соревнования бойцы гусевского клуба смешанных единоборств «Gusev MMA» благодарят Геннадия Томашаускаса, Вячеслава Доронова и Заура Хаева.