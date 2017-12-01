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Первые победы каратистов МАУ ДО «ДЮЦ»

1 декабрь 2017, 15:59
Первые победы каратистов МАУ ДО «ДЮЦ»
Каратэ-до - одно из древнейших боевых искусств. Это не просто спорт или обычное времяпрепровождение, это путь, по которому многие идут всю жизнь, закаляя свое тело, укрепляя дух, открывая в себе все новые и новые способности, раздвигая границы своих возможностей.

26 ноября в МАОУ «СОШ №3» города Гусева прошёл открытый турнир по каратэ-до среди детей и юношества по кумите. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из Гусева, Нестерова, Черняховска, Краснознаменского и Неманского районов. В том числе и обучающиеся объединения «Каратэ-до» МАУ ДО «ДЮЦ», занимающиеся под руководством тренера-преподавателя Зиновьев А.В. (III дан).

Поединки были очень захватывающими и острыми. Некоторые из них заканчивались досрочно ввиду явного преимущества наших спортсменов, спортсменов МАУ ДО «ДЮЦ». Собранность, самодисциплина и упорство на тренировках дали достойный результат и привели к победе.

I место - Ионкин Данил (11 лет)
I место - Федин Владислав (7лет)
II место - Алексахин Илья (7 лет)

Также хочется отметить Шаврову Ульяну (6 лет), которая упорно тренировалась, готовясь к турниру, но ей не удалось выступить ввиду отсутствия спортсмена её категории.

Наш Центр благодарит организаторов турнира в лице президента ПФК каратэ-до Орешко В.П. (IV дан) и Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации МО «Гусевский городской округ», а также родителей участников соревнований, без которых данное мероприятие не состоялось бы вообще.
Теги: каратэ ДЮЦ соревнование
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