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Гусевские спортсмены приняли участие в легкоатлетическом полумарафоне в Калининграде

4 декабрь 2017, 12:06
Гусевские спортсмены приняли участие в легкоатлетическом полумарафоне в Калининграде
В минувшую субботу в Калининграде на стадионе «Балтика» состоялся легкоатлетический полумарафон, посвященный памяти героя СССР Георгия Константиновича Жукова.

Организаторами ежегодного спортивного мероприятия, приуроченного ко дню рождения полководца, выступили клуб любителей бега «Октябрьский», федерация триатлона в Калининградской области и спортивный клуб «AMBERMAN».

Среди более сотни участников двадцать партийцев – калининградцев и жителей районов области. Соревнования прошли в трех дистанциях 700 метров, 7 километров и 21 километр. Несмотря на сильный гололед, спортсмены-любители осилили выбранные дистанции.

Гусевская комада состояла из четырех человек. Трое из них - Владимир Орешко , Петр Будник , Роман Лаврук - успешно финишировали на дистанции 21 км, Екатерина Князева - на дистанции 7 км.

Блестяще выступил Владимир Орешко, прибежав к финишу самым первым из всех участников пробега и завоевав первое место в абсолютном зачёте!

Победители и призёры на всех дистанциях награждены дипломами соответствующих степеней. Каждый участник, закончивший дистанцию, получил памятную медаль.

По материалам сайта партии «Единой России»
Теги: соревнование бег
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