Гусевские спортсмены приняли участие в легкоатлетическом полумарафоне в Калининграде
4 декабрь 2017, 12:06
В минувшую субботу в Калининграде на стадионе «Балтика» состоялся легкоатлетический полумарафон, посвященный памяти героя СССР Георгия Константиновича Жукова.соревнование бег
Организаторами ежегодного спортивного мероприятия, приуроченного ко дню рождения полководца, выступили клуб любителей бега «Октябрьский», федерация триатлона в Калининградской области и спортивный клуб «AMBERMAN».
Среди более сотни участников двадцать партийцев – калининградцев и жителей районов области. Соревнования прошли в трех дистанциях 700 метров, 7 километров и 21 километр. Несмотря на сильный гололед, спортсмены-любители осилили выбранные дистанции.
Гусевская комада состояла из четырех человек. Трое из них - Владимир Орешко , Петр Будник , Роман Лаврук - успешно финишировали на дистанции 21 км, Екатерина Князева - на дистанции 7 км.
Блестяще выступил Владимир Орешко, прибежав к финишу самым первым из всех участников пробега и завоевав первое место в абсолютном зачёте!
Победители и призёры на всех дистанциях награждены дипломами соответствующих степеней. Каждый участник, закончивший дистанцию, получил памятную медаль.
Организаторами ежегодного спортивного мероприятия, приуроченного ко дню рождения полководца, выступили клуб любителей бега «Октябрьский», федерация триатлона в Калининградской области и спортивный клуб «AMBERMAN».
Среди более сотни участников двадцать партийцев – калининградцев и жителей районов области. Соревнования прошли в трех дистанциях 700 метров, 7 километров и 21 километр. Несмотря на сильный гололед, спортсмены-любители осилили выбранные дистанции.
Гусевская комада состояла из четырех человек. Трое из них - Владимир Орешко , Петр Будник , Роман Лаврук - успешно финишировали на дистанции 21 км, Екатерина Князева - на дистанции 7 км.
Блестяще выступил Владимир Орешко, прибежав к финишу самым первым из всех участников пробега и завоевав первое место в абсолютном зачёте!
Победители и призёры на всех дистанциях награждены дипломами соответствующих степеней. Каждый участник, закончивший дистанцию, получил памятную медаль.
По материалам сайта партии «Единой России»
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