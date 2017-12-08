Гусевскому «Ледоколу» не удалось одолеть «Альянс» из Калининграда
8 декабрь 2017, 12:13
Вчера на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса в Гусеве прошёл очередной тур Первенства Калиниградской области по хоккею с шайбой. Встречались команда из Гусева «Ледокол» и Калининградский «Альянс».хоккей соревнование
Как пишет «ГУСЕВ HD», игра была захватывающей, зрители на трибунах до хрипоты "болели" за наших спортсменов. Однако, Гусевскому «Ледоколу» не удалось пробиться вперёд. Итог встречи - 8:5 в пользу Калининградцев.
Как пишет «ГУСЕВ HD», игра была захватывающей, зрители на трибунах до хрипоты "болели" за наших спортсменов. Однако, Гусевскому «Ледоколу» не удалось пробиться вперёд. Итог встречи - 8:5 в пользу Калининградцев.
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