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Гусевскому «Ледоколу» не удалось одолеть «Альянс» из Калининграда

8 декабрь 2017, 12:13
Гусевскому «Ледоколу» не удалось одолеть «Альянс» из Калининграда
Вчера на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса в Гусеве прошёл очередной тур Первенства Калиниградской области по хоккею с шайбой. Встречались команда из Гусева «Ледокол» и Калининградский «Альянс».

Как пишет «ГУСЕВ HD», игра была захватывающей, зрители на трибунах до хрипоты "болели" за наших спортсменов. Однако, Гусевскому «Ледоколу» не удалось пробиться вперёд. Итог встречи - 8:5 в пользу Калининградцев.
Теги: хоккей соревнование
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