Ребята из Гусева приняли участие в соревнованиях по мини-футболу за кубок «Энергии» в Калининграде
27 декабрь 2017, 17:31
В Калининграде за кубок «Энергии» боролись шесть команд со всей области. Игры проходили по одному тайму, в течение 20-минут. Команды состояли из мальчиков, а иногда и девочек в возрасте до 12 лет. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: соревнование футбол
Площадка маленькая, но эмоций у юных игроков хоть отбавляй. Команды из Гусева и Калининграда действовали практически без защиты. Поэтому львиная доля работы выпала на вратарей. Удары с разных дистанций, выход один на один, стражи ворот только и успевали переводить дух. Если футболисты из столицы Янтарного края свои моменты не реализовали, то гости с Востока области забили три безответных мяча. Дублем отличился Кожевников и ещё один мяч отправил в сетку Гладилин.
Александр Аистов, тренер спортшколы города Гусева:
— Это детский турнир здесь главное, чтобы у детей глаза горели, тут результат не особо важен главное – привить любовь к футболу и все на данном этапе стоит, только это.
Кубок «Энергии» по мини-футболу проводится впервые. В нём приняло участие шесть команд. Это ребята из Калининграда, Советска, Гусева и Немана. За всеми перипетиями борьбы и мастерством юных игроков наблюдал известный в прошлом арбитр ФИФА, а сейчас президент областной федерации футбола Александр Гвардис.
Александр Гвардис, президент федерации футбола Калининградской области:
— Любой турнир с участием детей это популяризация футбола и вообще в России и в Калининграде, в том числе мы очень благодарны. Турнир будет ежегодны, и в будущем мы хотим приглашать не только из Калининградского региона, но и из других.
Победителем соревнований стала команда «Олимпик» из Калининграда, второе место заняли ребята из Советска, замкнули тройку призеров футболисты из Зеленоградска. В следующем году станет еще более представительным, значит, у ребят из нашей области есть 12 месяцев, чтобы улучшить уровень своего мастерства.
Площадка маленькая, но эмоций у юных игроков хоть отбавляй. Команды из Гусева и Калининграда действовали практически без защиты. Поэтому львиная доля работы выпала на вратарей. Удары с разных дистанций, выход один на один, стражи ворот только и успевали переводить дух. Если футболисты из столицы Янтарного края свои моменты не реализовали, то гости с Востока области забили три безответных мяча. Дублем отличился Кожевников и ещё один мяч отправил в сетку Гладилин.
Александр Аистов, тренер спортшколы города Гусева:
— Это детский турнир здесь главное, чтобы у детей глаза горели, тут результат не особо важен главное – привить любовь к футболу и все на данном этапе стоит, только это.
Кубок «Энергии» по мини-футболу проводится впервые. В нём приняло участие шесть команд. Это ребята из Калининграда, Советска, Гусева и Немана. За всеми перипетиями борьбы и мастерством юных игроков наблюдал известный в прошлом арбитр ФИФА, а сейчас президент областной федерации футбола Александр Гвардис.
Александр Гвардис, президент федерации футбола Калининградской области:
— Любой турнир с участием детей это популяризация футбола и вообще в России и в Калининграде, в том числе мы очень благодарны. Турнир будет ежегодны, и в будущем мы хотим приглашать не только из Калининградского региона, но и из других.
Победителем соревнований стала команда «Олимпик» из Калининграда, второе место заняли ребята из Советска, замкнули тройку призеров футболисты из Зеленоградска. В следующем году станет еще более представительным, значит, у ребят из нашей области есть 12 месяцев, чтобы улучшить уровень своего мастерства.
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