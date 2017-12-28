138 спортсменов приняли участие в открытом областном первенстве по самбо в ФОКе

28 декабрь 2017, 13:21

21 декабря 2017 года в ФОКе города Гусева им Е.М.Попова состоялось открытое личное первенство по самбо среди региональных отделений и клубов Калининградской области. В соревнованиях приняли участие 138 человек из городов Нестеров, Правдинск, Полесск, Гурьевск, Пионерск, Калининград, Железнодорожный.



Город Гусев представляли спортсмены МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» под руководством тренерского состава Золотарева Александра Владимировичи, Аксютина Сергея Алексеевича, а также спортсмены тренера Мухаметова Александра.



В своих весовых категориях наши ребята заняли следующие места:

Думанский Антон - 1 место

Абдурахманов Нурудин-2 место

Абдурахманов Нурмагомед -2 место

Лебедев Руслан -2 место

Цигельников Вадим-3 место

Подгурский Николай -2 место

Гаджиев Юсиф-3 место

Тюрин Артемий - 3 место

Евтягин Максим – 3 место

Третьяков Андрей-3 место

Зоннерберг Данил – 3 место

Прилуцкий Роман-3 место

Скрементов Дмитрий-2место

Адомайтис Роман -3 место

Швидко Александр-3место

Шемирбаев Рамиль -3 место

Романин Даниил-3 место

Виноградов Сергей-3 место



Поздравляем наших ребят и пожелаем им дальнейших спортивных успехов!

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