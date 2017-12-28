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Новости / Спорт

Евгений Михайлов отмечен наградой за 2 общекомандное место наших спортсменов на областной Спартакиаде

28 декабрь 2017, 13:49
Сегодня в Калининграде подведены итоги Спартакиады муниципальных образований Калининградской области.

Заместитель Председателя Правительства Калининградской области – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко вручила главе администрации МО «Гусевский городской округ» Евгению Михайлову диплом и кубок за 2 место нашей команды по результатам всех соревнований.

Поздравляем наших спортсменов с достижениями и желаем в следующем году занять лидирующие позиции по всем видам спорта!
Теги: Евгений Михайлов соревнование
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Спартакиада муниципального образования Гусевского района
Спартакиада муниципального образования Гусевского района
гость спортсмен
# 1гость спортсмен
В этом году действительно честный и заслуженный результат - областное серебро! И некому больше фальсификацией заниматься и Главу администрации выставлять в дурацком свете перед земляками и остальной областью.. Вам Евгений Евгеньевич, осталось только определиться кто заменит место уволенного начальника отдела и директора стадиона(или ещё не уволенную). Остановите наконец свой выбор на компетентном и по возможности порядочном лице... С наступающим всех спортсменов!
Сегодня, 17:32   ЦитироватьОтветить1
мнение
# 2мнение
Правильно, Только "чистку" если делать , то делать до конца, а не останавливаться на полпути. А то у нас сразу все больные, на здоровье жалуются и на жалость давят.. Тем более каждый в Гусеве знает, что Самсонов и Иванова плечом к плечу много лет "работали"... Учитель и ученица...
Сегодня, 18:34   ЦитироватьОтветить0
месси
# 3месси
Ну что, бывший наш самопровозглашённый футбольный президент интересно мнение народа?Слишком многим людям нагадили вот и аукается..Или может думали, что вечно будет длиться? Даже Михайлов понял кто вы есть на самом деле.
Сегодня, 19:50   ЦитироватьОтветить0

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