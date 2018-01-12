Магазин «Двери» на Красноармейской
Новости / Спорт

Начало 2018 года спортсмены Гусевской ДЮСШ ознаменовали яркими победами

12 январь 2018, 13:05
Начало 2018 года спортсмены Гусевской ДЮСШ ознаменовали яркими победами
Начало 2018 года спортсмены МАУ ДО «Гусевской ДЮСШ» выступая на соревнованиях по легкой атлетике под руководством тренеров преподавателей Лукьянова А.А., Романовой И.А., Филипповой И.Е., ознаменовали яркими победами.

5 Января состоялось открытое первенство МАУ ДО ДЮСШ в городе Немане «Рождественские старты». В соревнованиях приняли участие команды городов Неман, Советск, Черняховск, Гусев. От спортивной школы города Гусева приняло участие 8 человек.

Призерами соревнований стали:

Тихонова Виктория в беге на 30 метров показала результат 6.23 сек. заняла 2 место и в беге на 2 круга с результатом 44.39 сек. заняла 3 место.
Гребневас Данил в беге на 30 метров с результатом 5.40 сек., занял 2 место и беге на 4 круга с результатом 1 мин.24.66. сек., занял 1 место.
Пономарева Карина в беге на 30 метров с результатом 5.57 сек., заняла 3 место и в тройном прыжке с результатом 5 м.41 см., заняла 1 место.
Степанова София в беге на 30 метров с результатом 5.28 сек., заняла 3 место и в беге на 3 круга с результатом 1 мин.01.15.сек., заняла 2 место.
Никитин Алексей в беге на 30 метров с результатом 5.21 сек., занял 2 место и в тройном прыжке с результат ом 5 м.32 см., занял 1 место.

9 и 10 января в спортивном комплексе «Юность» города Калининграда состоялось первенство области по легкой атлетике. В соревнованиях приняло участие более 200 человек. Команда Гусевской ДЮСШ заняла 6 призовых мест. Четыре человека стали призерами соревнований.

Как всегда порадовала Манченко Вероника. Ей всего 12 лет но она успешно сражается с 18 летними соперницами. На самой длинной дистанции соревнований, спортсмены по ошибке судей пробежали на 1 круг больше. Вместо 3000 метров пробежали 3175 метров, но это не помешало ей выиграть и при этом обогнать серебряного призера на 1 круг, а бронзового на два с половиной круга. Её время составило 12 мин.10.0 сек., заняв 1 место. В беге на 1500 метров Вероника показала время 5 мин.23.41 сек., заняв 2 место, установив личный рекорд.

Ермакова Настя в беге на 400 метров с результатом 1 мин.02.24 сек., заняла 1 место.

Кириллов Павел в беге на 3000 метров с результатом 10.35.84 сек., занял 1 место и в беге на 1500 метров с результатом 4 мин. 40.24 сек., занял 3 место.

Отлично выступила Егорычева Елизавета. В беге на 200 метров в полуфинале установила личный рекорд 28.23 сек., а в финале заняла 3 место с великолепным временем 27.93 сек.

Нужно отметить ученицу школы № 1 Нащекину Ирину, ей 11 лет но она пробежала 200 метров за 28.81 сек., и вошла в десять лучших спортсменов в возрасте до 18 лет. Это выдающийся результат для её возраста.

Все наши победители были награждены медалями и грамотами.

Поздравляем наших ребят и тренерский состав с успешным началом нового года и пожелаем им дальнейших успехов!
Теги: ДЮСШ соревнование
225 просмотров
0
Магазин игрушек «Бегемотик»
Другие новости по теме
Гусевские спортсмены приняли участие на соревнованиях по лёгкой атлетике «Дружба»
Гусевские спортсмены приняли участие на соревнованиях по лёгкой атлетике «Дружба»
Открытое первенство по плаванию на приз ДЮСТЦ
Открытое первенство по плаванию на приз ДЮСТЦ
Воспитанники ДЮСШ приняли участие в областных соревнованиях по лёгкой атлетике
Воспитанники ДЮСШ приняли участие в областных соревнованиях по лёгкой атлетике
Гусевские легкоатлеты приняли участие в первенстве спортивной школы олимпийского резерва № 4
Гусевские легкоатлеты приняли участие в первенстве спортивной школы олимпийского резерва № 4

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»