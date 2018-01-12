Начало 2018 года спортсмены Гусевской ДЮСШ ознаменовали яркими победами

12 январь 2018, 13:05

Начало 2018 года спортсмены МАУ ДО «Гусевской ДЮСШ» выступая на соревнованиях по легкой атлетике под руководством тренеров преподавателей Лукьянова А.А., Романовой И.А., Филипповой И.Е., ознаменовали яркими победами.



5 Января состоялось открытое первенство МАУ ДО ДЮСШ в городе Немане «Рождественские старты». В соревнованиях приняли участие команды городов Неман, Советск, Черняховск, Гусев. От спортивной школы города Гусева приняло участие 8 человек.



Призерами соревнований стали:



Тихонова Виктория в беге на 30 метров показала результат 6.23 сек. заняла 2 место и в беге на 2 круга с результатом 44.39 сек. заняла 3 место.

Гребневас Данил в беге на 30 метров с результатом 5.40 сек., занял 2 место и беге на 4 круга с результатом 1 мин.24.66. сек., занял 1 место.

Пономарева Карина в беге на 30 метров с результатом 5.57 сек., заняла 3 место и в тройном прыжке с результатом 5 м.41 см., заняла 1 место.

Степанова София в беге на 30 метров с результатом 5.28 сек., заняла 3 место и в беге на 3 круга с результатом 1 мин.01.15.сек., заняла 2 место.

Никитин Алексей в беге на 30 метров с результатом 5.21 сек., занял 2 место и в тройном прыжке с результат ом 5 м.32 см., занял 1 место.



9 и 10 января в спортивном комплексе «Юность» города Калининграда состоялось первенство области по легкой атлетике. В соревнованиях приняло участие более 200 человек. Команда Гусевской ДЮСШ заняла 6 призовых мест. Четыре человека стали призерами соревнований.



Как всегда порадовала Манченко Вероника. Ей всего 12 лет но она успешно сражается с 18 летними соперницами. На самой длинной дистанции соревнований, спортсмены по ошибке судей пробежали на 1 круг больше. Вместо 3000 метров пробежали 3175 метров, но это не помешало ей выиграть и при этом обогнать серебряного призера на 1 круг, а бронзового на два с половиной круга. Её время составило 12 мин.10.0 сек., заняв 1 место. В беге на 1500 метров Вероника показала время 5 мин.23.41 сек., заняв 2 место, установив личный рекорд.



Ермакова Настя в беге на 400 метров с результатом 1 мин.02.24 сек., заняла 1 место.



Кириллов Павел в беге на 3000 метров с результатом 10.35.84 сек., занял 1 место и в беге на 1500 метров с результатом 4 мин. 40.24 сек., занял 3 место.



Отлично выступила Егорычева Елизавета. В беге на 200 метров в полуфинале установила личный рекорд 28.23 сек., а в финале заняла 3 место с великолепным временем 27.93 сек.



Нужно отметить ученицу школы № 1 Нащекину Ирину, ей 11 лет но она пробежала 200 метров за 28.81 сек., и вошла в десять лучших спортсменов в возрасте до 18 лет. Это выдающийся результат для её возраста.



Все наши победители были награждены медалями и грамотами.



Поздравляем наших ребят и тренерский состав с успешным началом нового года и пожелаем им дальнейших успехов!

225 просмотров