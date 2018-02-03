Спортсмены из девяти стран стран приехали в Гусев на Международный турнир по вольной борьбе
3 февраль 2018, 18:22
Сегодня в гостеприимном городе Гусеве на спортивной площадке Физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось торжественное открытие Международного турнира по вольной борьбе, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Даниловича Черняховского.соревнование борьба
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, побороться за звание чемпиона приехали спортсмены из девяти стран мира: Абхазии, Германии, Израиля, Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Белоруссии и России. Участие в соревнованиях принимают и калининградские спортсмены.
С приветственным словом к гостям и участникам соревнований обратился глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов: «Для нас большая честь, что стало доброй традицией проводить в Гусеве турнир по вольной борьбе. Мы постарались создать все условия, чтобы соревнования прошли на самом высоком спортивном уровне. Сегодняшний турнир – это наглядный пример того, что границы не разъединяют, а объединяют людей. Желаю всем участникам соревнований успехов, здорового спортивного азарта и мастерства».
В церемонии открытия также приняли участие глава администрации Черняховского городского округа Сергей Булычев, президент Федерации спортивной борьбы Калининградской области Абарюс Риманто и заслуженный мастер спорта, чемпион мира по вольной борьбе Алексей Шемаров.
Сергей Булычев поблагодарил руководство Гусевского городского округа за организацию турнира и также пожелал удачи всем спортсменам.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, побороться за звание чемпиона приехали спортсмены из девяти стран мира: Абхазии, Германии, Израиля, Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Белоруссии и России. Участие в соревнованиях принимают и калининградские спортсмены.
С приветственным словом к гостям и участникам соревнований обратился глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов: «Для нас большая честь, что стало доброй традицией проводить в Гусеве турнир по вольной борьбе. Мы постарались создать все условия, чтобы соревнования прошли на самом высоком спортивном уровне. Сегодняшний турнир – это наглядный пример того, что границы не разъединяют, а объединяют людей. Желаю всем участникам соревнований успехов, здорового спортивного азарта и мастерства».
В церемонии открытия также приняли участие глава администрации Черняховского городского округа Сергей Булычев, президент Федерации спортивной борьбы Калининградской области Абарюс Риманто и заслуженный мастер спорта, чемпион мира по вольной борьбе Алексей Шемаров.
Сергей Булычев поблагодарил руководство Гусевского городского округа за организацию турнира и также пожелал удачи всем спортсменам.
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