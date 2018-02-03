Стройцентр
/ / / Спортсмены из девяти стран стран приехали в Гусев на Международный турнир по вольной борьбе

Спортсмены из девяти стран стран приехали в Гусев на Международный турнир по вольной борьбе

3 февраль 2018, 18:22
Спортсмены из девяти стран стран приехали в Гусев на Международный турнир по вольной борьбе
Сегодня в гостеприимном городе Гусеве на спортивной площадке Физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось торжественное открытие Международного турнира по вольной борьбе, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Даниловича Черняховского.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, побороться за звание чемпиона приехали спортсмены из девяти стран мира: Абхазии, Германии, Израиля, Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Белоруссии и России. Участие в соревнованиях принимают и калининградские спортсмены.

С приветственным словом к гостям и участникам соревнований обратился глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов: «Для нас большая честь, что стало доброй традицией проводить в Гусеве турнир по вольной борьбе. Мы постарались создать все условия, чтобы соревнования прошли на самом высоком спортивном уровне. Сегодняшний турнир – это наглядный пример того, что границы не разъединяют, а объединяют людей. Желаю всем участникам соревнований успехов, здорового спортивного азарта и мастерства».

В церемонии открытия также приняли участие глава администрации Черняховского городского округа Сергей Булычев, президент Федерации спортивной борьбы Калининградской области Абарюс Риманто и заслуженный мастер спорта, чемпион мира по вольной борьбе Алексей Шемаров.

Сергей Булычев поблагодарил руководство Гусевского городского округа за организацию турнира и также пожелал удачи всем спортсменам.
Теги: соревнование борьба
321 просмотр
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
«Четверть сотни городов»: в Гусеве прошёл международный турнир по вольной борьбе
«Четверть сотни городов»: в Гусеве прошёл международный турнир по вольной борьбе
Гусевские тренеры сделали из поляков чемпионов
Гусевские тренеры сделали из поляков чемпионов
После турнира борцы остались в Гусеве на тренировочные сборы
После турнира борцы остались в Гусеве на тренировочные сборы
25 февраля в Гусеве состоялся международный юношеский турнир по вольной борьбе
25 февраля в Гусеве состоялся международный юношеский турнир по вольной борьбе

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona