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Итоги Международного турнира по вольной борьбе, который проходил в Гусеве

4 февраль 2018, 12:49
Итоги Международного турнира по вольной борьбе, который проходил в Гусеве
На протяжении десяти часов борцы соревновались в ожесточённых схватках на Международном турнире по вольной борьбе в городе Гусеве. Выдержать такой спортивный марафон удалось лишь самым сильным и выносливым.

Результатами турнира и фотографиями поделилась группа «ГУСЕВ HD». Поздравляем победителей и желаем им успехов в будущем.

Категория 29 кг
1 место - Урчуков Эдуард (2006 г.р.) - Абхазия
2 место - Харитонов Давид (2008 г.р.) - Черняховск
3 место - Закаржаев Марат (2007 г.р.) - ХМАО
3 место - Мустафьев Магомед (2007 г.р.) - ХМАО

Категория 32 кг
1 место - Галаев Рамазан (2006 г.р.) - ХМАО ЮГРА
2 место - Галаев Ахмад (2005 г.р.) - ХМАО ЮГРА
3 место - Малиновский Даниил (2004 г.р.) - Беларусь
3 место - Квициния Богдан (2007 г.р.) - Абхазия

Категория 35 кг
1 место - Сотников Антон (2006 г.р.) - Арзамас
2 место - Хайрулаев Осман (2004 г.р.) - Калининград
3 место - Хамидулин Иван (2004 г.р.) - Калининград
3 место - Линц Янар (2005 г.р.) - Эстония

Категория 38 кг
1 место - Абдурахманов Магомед (2005 г.р.) - ХМАО
2 место - Бертаев Анзор (2005 г.р.) - ХМАО
3 место - Градинар Иван (2004 г.р.) - Чехов
3 место - Вайшнерович Роман (2005 г.р.) - Дугавпилс

Категория 40 кг
1 место - Труш Иван (2003 г.р.) - Гурьевск
2 место - Апситис Андрис (2004 г.р.) - Елгава
3 место - Тарасов Николай (2006 г.р.) - Эстония
3 место - Дюканов Вячеслав (2003 г.р.) - Гурьевск

Категория 42 кг
1 место - Комар Валерий (2004 г.р.) - Беларусь
2 место - Град Ян (2004 г.р.) - Израиль
3 место - Подлипный Александр (2005 г.р.) - Черняховск
3 место - Шамшукаев Асхаб (2003 г.р.) - ХМАО

Категория 46 кг
1 место - Галаев Магомед (2001 г.р.) - ХМАО ЮГРА
2 место - Вагабов Магомед (2002 г.р.) - Калининград
3 место - Шахвалиев Шахвали (2003 г.р.) - ХМАО
3 место - Ермоленко Алексей (2003 г.р.) - Калининград

Категория 50 кг
1 место - Безуглый Михаил (2002 г.р.) - Калининград
2 место - Тимошенков Алексей (2002 г.р.) - Калининград
3 место - Ивакин Андрей (2003 г.р.) - Черняховск
3 место - Колодинов Максим (2003 г.р.) - Арзамас

Категория 54 кг
1 место - Кривов Даниил (2002 г.р.) - ХМАО
2 место - Лагодский Даниил (2003 г.р.) - Черняховск
3 место - Пуринш Артурс (2003 г.р.) - Рига
3 место - Балаян Арсен (2003 г.р.) - Гурьевск

Категория 58 кг
1 место - Рузанов Станислав (2002 г.р.) - Арзамас
2 место - Харчилава Даниил (2003 г.р.) - Абхазия
3 место - Рафеенко Владимир (2002 г.р.) - Черняховск
3 место - Коновалов Сергей (2001 г.р.) - Гурьевск

Категория 63 кг
1 место - Фаталиев Анар (2001 г.р.) - Калининград
2 место - Квициния Анрик (2003 г.р.) - Абхазия
3 место - Щербо Вадим (2003 г.р.) - Беларусь
3 место - Голммохаммади Алан (2002 г.р.) - Германия

Категория 69 кг
1 место - Бабушкин Вадим (2002 г.р.) - Шауляй
2 место - Оульд Сиди Махмуд (2002 г.р.) - Германия
3 место - Калякин Павел (2002 г.р.) - Калининград
3 место - Дурнов Вячеслав (2002 г.р.) - Гурьевск

Категория 76 кг
1 место - Джонуа Даниэль (2004 г.р.) - Абхазия
2 место - Журавлёв Андрей (2001 г.р.) - Черняховск
3 место - Титенко Кирилл (2002 г.р.) - Калининград
3 место - Мородион Йошуа (2001 г.р.) - Германия

Категория 85 кг
1 место - Шредер Рихард (2001 г.р.) - Германия
2 место - Овчинников Дмитрий (2002 г.р.) - Клайпеда
3 место - Асикман Даниэль (2003 г.р.) - Израиль

Категория 100 кг
1 место - Гаургашвили Руслан (2001 г.р.) - Гурьевск
2 место - Урнежиус Недас (2001 г.р.) - Расейняй
3 место - Мухаметов Роберт (2001 г.р.) - Калининград
3 место - Хашиев Магомед (2001 г.р.) - Калининград
Теги: соревнование борьба
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