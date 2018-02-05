В Гусеве прошёл международный турнир по вольной борьбе
5 февраль 2018, 15:12
В Гусеве завершился турнир по вольной борьбе памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Даниловича Черняховского. В соревнованиях приняли участие спортсмены из многих регионов страны, а так же гости из Прибалтики, Финляндии, Абхазии, Израиля и Германии. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: соревнование борьба
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Все флаги в гости к нам. Парад участников соревнований, показывает интерес к турниру памяти Ивана Даниловича Черняховского.
Евгений Михайлов, глава Администрации МО Гусевский городской округ:
— Который одержал множество побед и не проиграл ни одного сражения, мы желаем, чтобы победили сильнейшие.
Соревнования проходят по олимпийской системе. Проиграл схватку – выбываешь.
На ковре чемпион Литвы Вадим Бабушкин и чемпион Эстонии Максим Тарасов. Борец из Кохтла-Ярве на мгновение теряет концентрацию, Бабушкин таких ошибок не прощает.
Максим Тарасов, участник международного турнира по вольной борьбе:
— Нужно больше тренироваться, чтобы выигрывать такие схватки.
Специалисты внимательно следят за выступлениями юных борцов. В категории 32 килограмма неплохую технику и упорство демонстрирует Даниэль Яснов из Финляндии.
Даниэль Яснов, участник турнира, Финляндия:
— Не умею по-русски сказать, потому что я из Финляндии, за руку кидать. Бросок за руку. Положил на лопатки.
Знаменитый тренер Игорь Берая привёз из Абхазии 13 борцов, 4 пробились в финал. Эдуард Урчуков выигрывает с помощью эффектного приёма. Проход в ноги, соперник на втором этаже, бросок. Для зрителей – акробатический этюд в исполнении победителя.
Игорь Берая, тренер, Абхазия:
— Он выполнил все задачи на сегодняшний день и выиграл схватку. Одарённый мальчик, плюс работоспособность и тренировки.
В весовой категории 100 килограммов Руслан Гаургашвили из Гурьевска все три схватки завершил досрочно. Чтобы взять золото, в общей сложности, понадобилось 2 минуты.
Руслан Гаургашвили, победитель турнира:
— Это труд на тренировках, потом легко на соревнованиях.
Серьёзная конкуренция в весовой категории 69 килограммов. В финале встречаются Оульд Сиди Махмуд из Берлина и Вадим Бабушкин из Клайпеды. Полгода назад борец из Литвы получил серьёзную травму ноги, возвращение на ковёр было чрезвычайно трудным, тем ценнее победа.
Ирина Машковцева, мама Вадима Бабушкина:
— Когда приезжаешь, здесь всё своё. Здесь русская душа, мы здесь просто отдыхаем. Чувствуем себя своими.
За 12 лет существования турнир памяти Ивана Даниловича Черняховского приобрёл репутацию одного из самых важных в мире вольной борьбы. После соревнований, многие представители команд остаются в Калининградской области для проведения спортивных сборов.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Все флаги в гости к нам. Парад участников соревнований, показывает интерес к турниру памяти Ивана Даниловича Черняховского.
Евгений Михайлов, глава Администрации МО Гусевский городской округ:
— Который одержал множество побед и не проиграл ни одного сражения, мы желаем, чтобы победили сильнейшие.
Соревнования проходят по олимпийской системе. Проиграл схватку – выбываешь.
На ковре чемпион Литвы Вадим Бабушкин и чемпион Эстонии Максим Тарасов. Борец из Кохтла-Ярве на мгновение теряет концентрацию, Бабушкин таких ошибок не прощает.
Максим Тарасов, участник международного турнира по вольной борьбе:
— Нужно больше тренироваться, чтобы выигрывать такие схватки.
Специалисты внимательно следят за выступлениями юных борцов. В категории 32 килограмма неплохую технику и упорство демонстрирует Даниэль Яснов из Финляндии.
Даниэль Яснов, участник турнира, Финляндия:
— Не умею по-русски сказать, потому что я из Финляндии, за руку кидать. Бросок за руку. Положил на лопатки.
Знаменитый тренер Игорь Берая привёз из Абхазии 13 борцов, 4 пробились в финал. Эдуард Урчуков выигрывает с помощью эффектного приёма. Проход в ноги, соперник на втором этаже, бросок. Для зрителей – акробатический этюд в исполнении победителя.
Игорь Берая, тренер, Абхазия:
— Он выполнил все задачи на сегодняшний день и выиграл схватку. Одарённый мальчик, плюс работоспособность и тренировки.
В весовой категории 100 килограммов Руслан Гаургашвили из Гурьевска все три схватки завершил досрочно. Чтобы взять золото, в общей сложности, понадобилось 2 минуты.
Руслан Гаургашвили, победитель турнира:
— Это труд на тренировках, потом легко на соревнованиях.
Серьёзная конкуренция в весовой категории 69 килограммов. В финале встречаются Оульд Сиди Махмуд из Берлина и Вадим Бабушкин из Клайпеды. Полгода назад борец из Литвы получил серьёзную травму ноги, возвращение на ковёр было чрезвычайно трудным, тем ценнее победа.
Ирина Машковцева, мама Вадима Бабушкина:
— Когда приезжаешь, здесь всё своё. Здесь русская душа, мы здесь просто отдыхаем. Чувствуем себя своими.
За 12 лет существования турнир памяти Ивана Даниловича Черняховского приобрёл репутацию одного из самых важных в мире вольной борьбы. После соревнований, многие представители команд остаются в Калининградской области для проведения спортивных сборов.
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