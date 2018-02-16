/ / / Гусевская мужская баскетбольная сборная по-прежнему в строю и вновь сражается за первенство в областном Чемпионате

16 февраль 2018, 12:19

Вспоминая триумф прошлого года, когда гусевская мужская баскетбольная сборная завоевала победу на Чемпионате Калининградской области, многие любители этого игрового вида спорта недоумевают, где же наши баскетболисты? Почему о них ничего не слышно в этом сезоне?И вот теперь мы, наконец-то, можем ответить на эти вопросы. Чтобы успокоить болельщиков из числа поклонников баскетбола, скажем: все в порядке. Гусевская мужская баскетбольная сборная по-прежнему в строю и вновь на спортивных площадках сражается за первенство в областном Чемпионате. А не слышно о наших парнях потому, что в этом году все игры Чемпионата, к сожалению, проходят на выезде.Несмотря на просьбу представителей Гусева, организаторы Чемпионата приняли решение не привозить игры к нам. В самом начале соревнований еще оставалась надежда, что 1/8 финала пройдет в нашем городе в феврале. Гусевские баскетболисты готовились играть дома, а болельщики надеялись увидеть нашу баскетбольную сборную в деле на домашней площадке. К сожалению, этим надеждам не суждено сбыться: недавно стало известно, что проведение 1/8 финала Чемпионата (как и последующих игр) запланировано в Калининграде и Зеленоградске. И сейчас, когда предварительные игры уже позади, тренер нашей команды решил поделиться информацией и наконец-то ввести баскетбольных болельщиков в курс дела.В этом сезоне Чемпионат Калининградской области по баскетболу среди мужских команд стартовал в ноябре прошлого года. Заявки на участие в турнире подали 13 команд, которые были разбиты на две группы. В группу «А» вошли: «Эдиль» Гусев, сборная Гурьевска, команда Пионерского, сборная Балтийска, а также калининградские команды: «Западный рубеж», КГТУ-2 и сборная БФУ им. И. Канта. В группе «Б» оказались команды: «Дюна» Зеленоградск, «Армада» Славский р-н, «Надежда» Светлый, КГТУ-1, «Ва-Банк», «Кенигбаскет» Калининград.За победу в областном Чемпионате в составе гусевской сборной играют: Глеб Фадеев, Александр Лазаренко, Дмитрий Ильяшов, Денис Битюцкий, Сергей Блохинов, Ислам Гусейнов, Александр Гаркава, Алексей Яцентюк, Олег Передери, Денис Никульшин, Валерий Бойцов, Василий Николаев, Андрей Романенко, Андрей Чепурко, Сергей Алейников. Тренер команды Юрий Стролис.В первой игре, которая прошла в середине ноября, гусевская сборная «Эдиль» встретилась с представителями студенчества КГТУ-2. Наша команда выиграла со счетом 98:84. Самым результативным игроком стал Глеб Фадеев, заработавший 33 очка. Спустя две недели гусевцы одержали впечатляющую победу над сборной Пионерского. На этот раз счет игры составил 121:87. Вновь отличился Фадеев, принесший в командную копилку 48 очков. В середине декабря наши земляки играли против спортсменов Балтийска. Здесь противостояние было серьезным. На этот раз соперники, вышедшие на площадку, были достойны друг друга. Балтийцы играли сильно, уверенно, не позволяя гусевской команде уйти далеко в отрыв. Наши парни работали сплоченно: упирались в защите, жестко атаковали кольцо соперников, помогая друг другу в случае необходимости. В общей сложности гусевская команда заработала в этой игре 91 очко, почти половину из которых (40 очков) принес Глеб Фадеев.В канун нового года команда «Эдиль» обыграла калининградскую команду таможенников «Западный рубеж» (124:76; 37 очков на счету Фадеева). А в следующий раз уже в январе гусевская сборная наголову разгромила команду Гурьевска. В той встрече наши земляки были столь неудержимы, что разрыв в счете составил почти 60 очков! Эта встреча закончилась со счетом 115:57 (самым результативным опять стал Фадеев — 29 очков).Завершающей игрой в своей подгруппе для наших земляков стала встреча с еще одной студенческой калининградской командой БФУ им. И. Канта. Эта игра была очень напряженной. С самого начала у гусевской сборной игра как-то не пошла. В скоростях обе команды оказались равны, но вот точность бросков гусевцев оставляла желать лучшего. На атаках мяч упрямо не шел в кольцо, и штрафные броски оказывались все больше мимо. Представители БФУ вели игру очень жестко и грязно. Фолы сыпались как из рога изобилия. И кстати, свои штрафные броски калининградцы отрабатывали очень точно. Однако, несмотря на жестокий напор хозяев площадки, наши парни сумели собраться и переломить ход игры. Постепенно гусевская сборная нарастила скорость. Атаки стали более результативными, как и штрафные броски. Пристрелялся и Глеб Фадеев, начавший игру не очень удачно, и на этот раз он заработал для команды 48 очков. В итоге, наша сборная с боем вырвала победу из рук соперников 102:96.Таким образом, гусевская сборная «Эдиль» завершила игры в своей подгруппе без единого поражения. А Глеб Фадеев, как самый результативный игрок соревнований, был назван лучшим бомбардиром Чемпионата. Однако, победы нашей сборной, конечно же, не только его заслуга. Как отметил Ю. Стролис, отлично работают на площадке Сергей Блохинов и новый игрок сборной Александр Гаркава. Как всегда, сильно играют Алексей Яцентюк и Дмитрий Ильяшов. Уверенно занимает сильную позицию в защите под своим щитом и на атаке Андрей Романенко. Вся команда упорно работает на тренировках — именно это и позволяет нашим парням одерживать свои впечатляющие победы. В 1/8 Чемпионата гусевская сборная встретится с представителями Светлого «Надежда». Дата этой игры пока еще не определена, но уже известно, что пройдет она в Зеленоградске.Однако, увидеть наших баскетболистов на спортивной площадке гусевские болельщики все же смогут, хотя и не в рамках игр областного Чемпионата. Как несомненно помнят любители спорта в скором времени стартует Спартакиада муниципальных образований Калининградской области. И вот зональные соревнования востока области по баскетболу пройдут в нашем городе — в спортивном зале школы № 3, где и тренируются наши баскетболисты. В играх за выход в финал Спартакиады встретятся: Гусев, Черняховск, Нестеров, Озерск и Краснознаменск.По словам тренера наших баскетболистов Ю. Стролиса, в составе гусевской сборной для участия в Спартакиаде заявлены: Глеб Фадеев, Сергей Блохинов, Александр Лазаренко, Дмитрий Ильяшов, Андрей Романенко, Александр Меркулов, Денис Битюцкий, Василий Николаев, Андрей Чепурко, Ислам Гусейнов, Александр Гаркава, Владимир Барков, Антон Лисица, Дмитрий Селиванов.Так что, если вы, уважаемые любители спорта, хотите увидеть наших баскетболистов в деле, приходите на игры Спартакиады!Вниманию любителей баскетбола!25 февраля в школе № 3 состоится зональный этап Спартакиады муниципальных образований Калининградской области по баскетболу среди мужских команд.Начало игр — 10.00. Приходите болеть за наших!