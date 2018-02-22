/ / / Всего за месяц с небольшим юные боксеры серьезно пополнили наградную копилку нашего города

22 февраль 2018, 13:13

Активно начали этот год и гусевские боксеры. Всего за месяц с небольшим юные воспитанники Гусевского отделения областной КДЮСШ (директор Э. Иванс), занимающиеся под руководством тренеров Михаила и Александра Анисимовых, серьезно пополнили наградную копилку нашего города новыми медалями.В середине января юные гусевцы приняли участие в Первенстве Калининградской области по боксу среди юниоров, проходившем в Калининграде. Здесь наши земляки завоевали одно «серебро» и три «золота». «Серебряным» призером в весовой категории 69 кг стал Данил Спехов. Победы в своих категориях одержали: Александр Деркаев (52 кг), Артем Дементьев (75 кг) и Александр Гапоненко (81 кг).По итогам этого Первенства, Артем Дементьев получил путевку на Первенство Северо-Западного Федерального округа, которое прошло в Новодвинске в последних числах января. Наш юный земляк достойно провел свои бои и привез домой с этих соревнований «бронзовую» медаль. Другой наш боксер — Александр Деркаев — принял участие в Первенстве «Юность России» в Москве. К сожалению, в число призеров Александр не попал, заняв пятое место.*А в первой декаде февраля юные гусевские боксеры поборолись за награды в Первенствах двух возрастных категорий. Первого февраля в Калининграде стартовало областное Первенство по боксу среди юношей 2002–2003 года рождения.Более полусотни спортсменов со всей области вступили в борьбу за призовые места в этих соревнованиях. Не упустили свой шанс и наши земляки. В весовой категории 54 кг уверенную победу одержал Данил Михайлов. А в весе 60 кг «бронзу» взял Константин Похлебаев.Спустя неделю уже в нашем городе было проведено Первенство Калининградской области по боксу среди юношей 2004–2005 года рождения. Здесь награды оспаривали около 70 юных боксеров. В этих боях гусевские ребята завоевали три медали. Победу в весе 40 кг одержал Дмитрий Агафонов. Обладателями «серебряных» медалей стали Давид Степанян (38,5 кг) и Артем Сугян (62 кг).По итогам прошедших областных соревнований Данил Михайлов и Дмитрий Агафонов получили путевки на Первенство СЗФО, которое сейчас проходит в городе Апатиты.