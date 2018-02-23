Сегодня на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева состоялось торжественное открытие международного турнира по хоккею с шайбой среди любителей 40+ «Amber Ice» на призы Героя Российской Федерации Павла Кретова. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В соревнованиях принимают участие 4 команды: «ЧКВ» (сборная Москвы и Санкт-Петербурга), «Олайне» (Рига, Латвия), «Энергия» (Балтийский флот, Калининград), «Ледокол» (Гусев). За команду «Энергия» играет Олимпийский чемпион, неоднократный победитель и призер мирового и европейского первенств, советский и российский хоккеист Михаил Васильев.
Поприветствовали спортсменов-любителей глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, Герой Российской Федерации, заместитель Председателя Калининградской Областной Думы Павел Кретов, первый заместитель Председателя Калининградской Областной Думы Александр Богданов, командующий, Олимпийский чемпион, советский и российский хоккеист Михаил Васильев и заместитель руководителя-начальник отдела развития физической культуры и спорта Калининградской области Евгений Скачков.
«Я рад приветствовать всех вас в нашем замечательном, гостеприимном городе на празднике спорта и дружбы. Для нас большая честь, что именно в Гусеве мы проводим турнир по хоккею на призы Героя России Павла Кретова. Мы проводим соревнования в праздничный день -День защитника Отечества. Это праздник силы, мужества , доблести и чести. И как говорится в одной известной песни «в хоккей играют настоящие мужчины», — сказал Евгений Михайлов.
С показательными выступлениями во время мероприятия выступили спортсмены шорт-трекисты и юные фигуристы нашего города.
Завтра состоится заключительный этап игр в рамках турнира «Amber Ice». На ледовой арене встретятся команды «ЧКВ» — «Ледокол» и «Олайне» — «Энергия». Приглашаем всех прийти и поддержать участников соревнований!
Сегодня в ФОКе состоялось торжественное открытие международного турнира по хоккею «Amber Ice»
23 февраля 2018, 23:03
хоккей соревнование
135 просмотров
Другие новости по теме