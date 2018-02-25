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В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, посвященный Дню защитника Отечества

25 февраля 2018, 21:00
В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, посвященный Дню защитника Отечества
25 февраля в бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В турнире приняли участие 28 любителей бильярда, из них 21 юных биллиардистов.

В младшей группе места распределились следующим образом:
1 место — Куртуков Максим;
2 место — Иванов Илья;
3 место — Самчук Елена.

Упорная борьба развернулась во взрослой категории, где играли и четверо юных биллиардистов. Роман Сережин на первом этапе выиграл у Леонида Кухарука, но в завершающей стадии турнира они снова встретились в финале. Опыт и мастерство взяли свое. В итоге места распределились следующим образом:

1 место — Леонид Кухарук;
2 место — Сережин Роман;
3 место — Сементин Валерий.

Победители турнира и призеры награждены кубками, дипломами и медалями. С праздником всех! Успехов на зеленом сукне бильярда!
бильярд соревнование День защитника Отечества
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