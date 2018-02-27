/ / / В Гусеве прошёл легкоатлетический пробег в честь Дня защитника Отечества

В этом году собралось большое количество любителей бега поддержать пробег и поболеть за своих подопечных.
Солнечный морозный день способствовал всем участникам и поэтому все спортсмены с достоинством закончили дистанцию пробега, порадовав своих наставников.
На финише всех закончивших забег как на основной, так и на короткой дистанции ждал горячий чай с вкусными пирогами и солдатской кашей.
В честь знаменательной даты каждый участник получил на финише памятную медаль. Ну, а призёры получили ещё и свои заслуженные медали за призовые места. Также были награждены кубками самый возрастной и самый юный участники забега.
Этот пробег порадовал многих участников, хотелось каждому поделиться своими эмоциями.
«Добрый день, друзья! Вчера впервые поехала в город Гусев посмотреть как проходит легкоатлетический пробег на 10 км, и конечно же поддержать наших участников из Советска….и сама решила принять участие) меня вдохновили счастливые лица увлеченных людей, которые приехали из разных городов области и Калининграда. И несмотря на мороз мы побежали! Было мне немного страшно, потому что бегать в принципе я умею, но вот 10 км…интересно было, добегу ли)) В итоге потрясающая энергетика этого мероприятия, море улыбок, радости, незабываемые ощущения и эмоции и моя первая медаль по легкой атлетике!!!» — Ирина Гончарова.
«В пробеге участвовало порядка ста человек, а преодолеть им предстояло дистанцию порядка 10 километров, и это при температуре в минус 10 градусов! Но разве небольшой морозец способен сломить дух воина? Конечно же нет. ЖИР ТВ тоже не сломить. Собрались и поехали. Отбегали на УРА! До финиша прибежали все. Даже есть призовые места. Бежать в мороз немного не комфортно, но те эмоции, которые были получены до и после все неудобство перекрывают просто в разы. Супер день! Отличный праздник. Здоровский забег», — команда бегунов от ЖИР ТВ: Владислав Коломиец, Сергей Белый, Алексей Лялькин, Mr Гучи.
«Спасибо вам огромное за такой праздник, я вами сегодня восхищалась, это все так продумать, устроить такой праздник, низкий вам поклон, дочь безумно рада, говорит Мама это самые лучшие соревнования на которых я была. Спасибо вам ещё раз за все, за медали красивые, за этот кубок безумно красивый, мы получили вагон эмоций», — Татьяна Гейт.
Спасибо всем участникам за тёплые слова в мой адрес как одного из организаторов этого пробега. Спасибо всем кто не отказал в помощи.
Вкусные пироги были от Председателя Совета Гусевского райпо Пузыревского Виктора Вацлававича.
Огромное спасибо Начальнику Гусевского гарнизона Яровицкому Юрию Давидовичу за вкусную кашу и горячий чай. Спасибо партии ЛДПР за атрибутику. Низкий поклон за финансовую поддержку Директору ООО «Эпоха-Сервис» Москаленко Александру Николаевичу и Директору ТЦ «Гринвест» Жулину Дмитрий Юрьевичу.
Особо хочется отметить генерального спонсора нашего мероприятия Гусевское отделение партии Единая Россия, благодаря партии все участники получили очень оригинальные юбилейные памятные медали.
Спасибо всем участникам нашего пробега.
Владимир Орешко