В ФОКе состоялось первенство по вольной борьбе, посвященное дню защитника Отечества

27 февраля 2018, 13:03

24 февраля в ФОКе города Гусева при поддержке Калининградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», состоялось первенство муниципального автономного учреждения «Спортивная школа города Гусева», по вольной борьбе посвященное дню защитника Отечества. В проведении соревнований приняло участие 138 спортсменов из городов Калининград, Черняховск, Нестеров, Гусев. Спортивную школу города Гусева представляли спортсмены тренерского состава Аксютина С. А., Блохина Е.В.



Перед началом соревнований, военнослужащими Гусевского гарнизона были продемонстрированы современные типы стрелкового вооружения. Ребята могли осмотреть оружие и задать интересующие вопросы солдатам срочной службы. После парада участников соревнований, слово было представлено члену общественного совета спортивной школы г. Гусева, отличнику физической культуры и спорта Российской Федерации, судье республиканской категории Люлюкинку А.В., руководителю Калининградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» В. В. Кучер которые пожелали участникам соревнований спортивных побед и вручили памятные подарки ветеранам-участникам боевых действий в Афганистане и Северном Кавказе, а также за развитие вольной борьбы и военно патриотического воспитания молодежи , ценный подарок был вручен тренеру МАУ «Спортивная школа г. Гусева» Аксютину С. А.



После исполнения гимна и поднятия государственного флага Российской федерации, работником дома культуры г. Гусева Коляго Михаила была исполнена песня посвященная всем защитникам Отечества. Заключительные слова поздравления произнес главный судья соревнований Аксютин Сергей Алексеевич.



По итогам соревнований наши ребята заняли следующие места в своих весовых категориях:



1 место: Хуштов Максим, Козырева Люба.

2 место: Лосев Стас, Сазонова Анна, Чужбанов Георгий, Фотеенков Артур, Мажуго Константин, Горя Роман, Павловский Даниил, Нурмагамбетов Ярослав.

3 место: Нестеренко Андрей, Швидко Александр, Сухопарова Люба, Ивалковский Никита, Ильюхин Александр, Фотеенков Егор, Артенин Сергей, Баблиц Даниил, Кузнецов Максим, Гмыря Роман.



Все участники соревнований были награждены медалями, грамотами и памятными кубками.



Особую благодарность за организацию проведения турнира хочется выразить Люлюкину А.В., Кучер В.В., командованию и военнослужащим Гусевского гарнизона. Партнерам турнира: директору Райавтодор Дербуш Н.А., Директору Гусевского РАЙПО Пузыревскому В.В., генеральному директору ООО «Микрон» Калинину В.А., Директору магазина «Цветочки от солнышка» В.Большакову, Директору ФОК им. Е. М. Попова Карасеву Д. С., Директору ДК г. Гусева Москвичевой Н.М.

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