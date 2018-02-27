Дружины категории 40+ из Латвии, Москвы, Питера и Янтарного края скрестили клюшки. На востоке региона впервые прошёл хоккейный турнир на призы Героя России Павла Кретова. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Играет военный оркестр. Хоккейный турнир на призы героя России Павла Кретова торжественно открыт. В подарок собравшимся показательный проезд участников гусевского клуба шорт-трека. А с появлением хрупких девчушек-фигуристок ледовые дружины не жалеют клюшек для аплодисментов.
Полковник авиации, морской лётчик Павел Кретов делает символический вброс шайбы. Павел Павлович рассказывает, всё детство прошло в дворовых хоккейных командах, оттуда и закалка.
Павел Кретов, Герой России:
— Хоккей — это коллективная игра, базирующаяся на индивидуальных качествах игроков. формирует характер, формирует способность жить в коллективе.
На ледовой арене коллективы Гусева, сборные Москвы и Санкт-Петербурга, команда из Латвии. Под номером 14 играет легенда советского и российского хоккея, олимпийский чемпион Михаил Васильев.
Михаил Васильев, олимпийский чемпион:
— За счёт этого турнира мы пропагандируем здоровый образ жизни. Здесь собираются друзья, собираются игроки, которые хотят показать свое мастерство.
Болельщики во всю силу лёгких поддерживают команды, и сходятся во мнении: хочется, чтобы победила дружба.
Гусев на сегодняшний день — настоящая хоккейная столица Янтарного края. Здесь играют две взрослых и две детских команды, тренируются спортсмены из Черняховска, Озёрска и Нестерова. Гусевский ФОК станет ежегодной площадкой для проведения турнира на призы Героя России Павла Кретова.
«ГТРК «Калининград»: ветераны льда сошлись в дружеском ледовом побоище на арене в Гусеве
27 февраля 2018, 14:14
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