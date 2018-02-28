/ / / Гусевские каратисты приняли участие в открытом турнире Краснознаменского округа

28 февраля 2018, 14:09

Владимир Орешко

В посёлке Добровольске 24 февраля уже во второй раз прошел Открытый Турнир МО «Краснознаменский городской округ» по каратэ-до среди мальчиков, девочек, юношей и девушек по кумитэ, посвящённый Дню защитника Отечества и 100-летию образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота. А также в рамках открытого татами было проведено соревнование и для самых юных каратистов.Организатором Турнира стала Калининградская Региональная Общественная Организация «Прибалтийская Федерация Киокушинкай Каратэ-до».Около 60 участников приняли участие в этом соревновании из городов Нестерова, Черняховска, Гусева, п. Большаково и п. Добровольска. Самой многочисленной командой стал клуб «Самурай» города Гусева из школы № 3.Соревнование проходило в дружеской атмосфере.Очень интересными были бои самых юных участников в категории 5 лет. Здесь первым стал Вадим Орехов одержав победу в поединке с Артёмом Мерзляковым. Очень был интересный и захватывающий поединок двух одноклубников, так как бойцы и не иначе, показывали завидную технику боя, настойчивость и упорство для достижения победы.В категории 6-7 лет в своих возрастных группах третьи места заняли Евгений Севцов и Денис Бугровский. Роман Никитин, Дмитрий Маслов и Кирилл Глебов стали вторыми в данной категории. И первые места завоевали в этой категории Руденок Иван и Стас Мозгов, а также воспитанник ДЮЦ города Гусева Владислав Федин.В категории 8-9 лет третьими стали Алексахин Илья из ДЮЦ г. Гусева, Александр Руденок из Гусева и Роман Бортошевич из клуба «Сакура» г. Нестерова. Вторые места заняли Владимир Кирэу и Фероян Юрик из п. Добровольска, а также Илья Бугаев из Нестерова. На первую ступень вышли Арсений Богатырёв и Вадим Морозов из Нестерова, Артём Тихомиров из п. Большаково.Третьи места в категории 10-11 лет заняли Сурик Фероян из Добровольска, Александр Спиридонов из Большаково и Арсений Затешилов из г. Гусева.В этой же категории очень интересным был финальный поединок между одноклубниками из Гусева Александром Мельниченко и Ярославом Васильевым, где Александр одержал победу став первым. Ярослав получил заслуженное второе место. В этой категории вторым по весовой категории стал и Артём Канаев.Хочется также отметить бой за первое место давних соперников в категории 10-11 лет св. 40 кг. которые встретились в четвёртый раз, это Максим Зубцов из Добровольска и Эвальд Кремер из Большаково. И на этот раз Эвальд одержал победу над Максимом, хотя два турнира подряд он уступал Максиму.Среди юношей третьи места заняли Даниил Донской из Добровольска, Илья Ткаченко и Максим Коваленко из г. Гусева. Вторыми стали Руслан Кирэу из Добровольска. Андрей Казинский из г. Черняховска, Михаил Марченко и Алексей Герасин из г. Гусева. Дмитрий Коржаков и Даниил Трубников из г. Черняховска и Максим Лоскин из г. Гусева стали победителями заняв первое место.Не менее интересными и увлекательными были бои и наших девочек. Елена Шугаева из г. Гусева, Александра Куранова (ДЮЦ) стали третьими, а вторыми стали Жанна Джавахова из г. Нестерова, Арина Ковалёва и Алина Боярчук из г. Гусева.Ну и победительницами стали Зоя Иванова и Ангелина Кронайте из г. Гусева и Екатерина Пыжевская из п. Добровольска.Хочется отметить высокий уровень участников, зрелищность и динамичность поединков! Юные спортсмены порадовали тренеров, судей, болельщиков и родителей, а таковых было не мало. Благодаря хорошей организации, соревнования прошли качественно, без заминок и сбоев.В рамках торжественной церемонии награждения призерам были вручены кубки и медали, а также дипломы и грамоты. Данный турнир стал еще одной ступенью в насыщеной жизни юных каратистов.Мы поздравляем наших ребят и желаем им дальнейших спортивных успехов!