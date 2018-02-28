/ / / Гусевские каратисты приняли участие в открытом турнире Краснознаменского округа

Организатором Турнира стала Калининградская Региональная Общественная Организация «Прибалтийская Федерация Киокушинкай Каратэ-до».
Около 60 участников приняли участие в этом соревновании из городов Нестерова, Черняховска, Гусева, п. Большаково и п. Добровольска. Самой многочисленной командой стал клуб «Самурай» города Гусева из школы № 3.
Соревнование проходило в дружеской атмосфере.
Очень интересными были бои самых юных участников в категории 5 лет. Здесь первым стал Вадим Орехов одержав победу в поединке с Артёмом Мерзляковым. Очень был интересный и захватывающий поединок двух одноклубников, так как бойцы и не иначе, показывали завидную технику боя, настойчивость и упорство для достижения победы.
В категории 6-7 лет в своих возрастных группах третьи места заняли Евгений Севцов и Денис Бугровский. Роман Никитин, Дмитрий Маслов и Кирилл Глебов стали вторыми в данной категории. И первые места завоевали в этой категории Руденок Иван и Стас Мозгов, а также воспитанник ДЮЦ города Гусева Владислав Федин.
В категории 8-9 лет третьими стали Алексахин Илья из ДЮЦ г. Гусева, Александр Руденок из Гусева и Роман Бортошевич из клуба «Сакура» г. Нестерова. Вторые места заняли Владимир Кирэу и Фероян Юрик из п. Добровольска, а также Илья Бугаев из Нестерова. На первую ступень вышли Арсений Богатырёв и Вадим Морозов из Нестерова, Артём Тихомиров из п. Большаково.
Третьи места в категории 10-11 лет заняли Сурик Фероян из Добровольска, Александр Спиридонов из Большаково и Арсений Затешилов из г. Гусева.
В этой же категории очень интересным был финальный поединок между одноклубниками из Гусева Александром Мельниченко и Ярославом Васильевым, где Александр одержал победу став первым. Ярослав получил заслуженное второе место. В этой категории вторым по весовой категории стал и Артём Канаев.
Хочется также отметить бой за первое место давних соперников в категории 10-11 лет св. 40 кг. которые встретились в четвёртый раз, это Максим Зубцов из Добровольска и Эвальд Кремер из Большаково. И на этот раз Эвальд одержал победу над Максимом, хотя два турнира подряд он уступал Максиму.
Среди юношей третьи места заняли Даниил Донской из Добровольска, Илья Ткаченко и Максим Коваленко из г. Гусева. Вторыми стали Руслан Кирэу из Добровольска. Андрей Казинский из г. Черняховска, Михаил Марченко и Алексей Герасин из г. Гусева. Дмитрий Коржаков и Даниил Трубников из г. Черняховска и Максим Лоскин из г. Гусева стали победителями заняв первое место.
Не менее интересными и увлекательными были бои и наших девочек. Елена Шугаева из г. Гусева, Александра Куранова (ДЮЦ) стали третьими, а вторыми стали Жанна Джавахова из г. Нестерова, Арина Ковалёва и Алина Боярчук из г. Гусева.
Ну и победительницами стали Зоя Иванова и Ангелина Кронайте из г. Гусева и Екатерина Пыжевская из п. Добровольска.
Хочется отметить высокий уровень участников, зрелищность и динамичность поединков! Юные спортсмены порадовали тренеров, судей, болельщиков и родителей, а таковых было не мало. Благодаря хорошей организации, соревнования прошли качественно, без заминок и сбоев.
В рамках торжественной церемонии награждения призерам были вручены кубки и медали, а также дипломы и грамоты. Данный турнир стал еще одной ступенью в насыщеной жизни юных каратистов.
Мы поздравляем наших ребят и желаем им дальнейших спортивных успехов!
Владимир Орешко