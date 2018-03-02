/ / / Гусевская мужская команда по баскетболу вышла в финал областной спартакиады

2 марта 2018, 11:41

В прошлое воскресенье в нашем городе прошел зональный этап Спартакиады муниципальных образований Калининградской области среди мужских команд по баскетболу.Изначально планировалось, что участие в этом этапе примут пять команд Востока области: Гусев, Черняховск, Краснознаменск, Озерск и Нестеров. Однако, сборная Краснознаменска так и не приехала на соревнования, чему, возможно, способствовала слишком холодная погода. Кстати, слишком морозный воздух существенно сократил и количество зрителей, пришедших поболеть за наших парней.В нашем городе баскетбол любят. На баскетбольные игры, проходящие в нашем городе, обычно собирается немало зрителей. Как несомненно помнят наши читатели, неоднократно становились чемпионками области воспитанницы Юрия Стролиса — девичья баскетбольная сборная. Сейчас тот состав углубился в студенческую жизнь, и несколько выпал из спорта. Но уже подрастает достойная смена, которую тренирует Майя Блохинова.Успешна и наша мужская баскетбольная сборная, занимающая на данный момент лидирующую позицию в области, тренируются наши парни под руководством Юрия Стролиса. Игры мужских команд по баскетболу являются наиболее острыми и динамичными. И конечно, именно они вызывают наибольший интерес у зрителей. Обычно игры проходят в ФОКе им. Е. М. Попова. На этот раз игры Спартакиады было решено провести в спортивном зале школы № 3, поэтому желающих идти смотреть игру в такую даль в мороз оказалось совсем мало. Однако те болельщики, кого погодные условия и дальность расстояния не остановили, получили настоящее удовольствие, наблюдая игру наших баскетболистов.Согласно жеребьевке, свою первую встречу гусевская сборная провела с командой Озерска. В составе сборной нашего города играли: Глеб Фадеев, Сергей Блохинов, Дмитрий Ильяшов, Александр Меркулов, Василий Николаев, Андрей Чепурко, Ислам Гусейнов, Александр Гаркава, Владимир Барков и Андрей Романенко.На площадке гусевцы были быстрее и гораздо результативнее гостей. Озерчане старались в меру своих сил, однако сравниться в мастерстве с нашими земляками не могли. Встреча закончилась со счетом 103:28 в пользу Гусева. В свою очередь сборная Черняховска обыграла команду Нестерова 84:43.В финальной игре зонального этапа Спартакиады встретились две сильнейшие команды Востока области. Пока гусевцы играли с командой Озерска, представители черняховской сборной внимательно следили за нашими спортсменами. Присматривались к стилю игры команды, оценивали сильные стороны каждого игрока, анализировали. Однако, когда на площадке сошлись Гусев и Черняховск, гости не смогли в полной мере воспользоваться своими наблюдениями. Наши парни просто не дали им такой возможности.С первых минут игры гусевцы задали весьма динамичный темп. Уверенно шел вперед результативный Глеб Фадеев. Он играл спокойно, расчетливо. На пустяки не разменивался. Вначале оценивал обстановку и только потом бросался в резкую атаку. Молниеносный рывок, затяжной прыжок, бросок — и мяч в корзине соперников. Продемонстрировал Глеб и свои знаменитые трехочковые броски.Умело блокировал оппонентов и проводил отличные контратаки неожиданный Дмитрий Ильяшов. Высокий и прыгучий, он становился непреодолимой преградой под своим кольцом и здорово мешал черняховцам на атаке.Сильно и уверенно работал Сергей Блохинов. Этот спортсмен был хорош и на подборах под кольцом. Однако наиболее эффектно он смотрелся в нападении. Его атаки отличались хорошей скоростью, мощью прорывов и точностью бросков.Не особо рвался вперед, но зато здорово работал на флангах Василий Николаев. Именно ему принадлежал самый красивый перехват. На одной из стремительных атак Черняховска, Николаев сумел виртуозно перехватить мяч на длинной передаче. Успев буквально на доли секунды раньше соперника, он резко ушел в отрыв и провел успешную атаку.Не слишком стремился играть первую скрипку и скоростной Андрей Чепурко. Выходя на площадку, спортсмен выглядел чуть ли не расслабленно, выжидая удобного момента. А вот завладев мячом, Андрей в мгновенье ока оказывался под кольцом черняховцев. К сожалению, далеко не всегда его успешное ведение и бросок приносили команде заветное очко.Уверенно проводил свою линию игры на площадке новый игрок нашей сборной Александр Гаркава. Хорошая техника, результативные броски, неожиданные подборы — все это спортсмен продемонстрировал в полной мере.После длительного перерыва зрители вновь увидели на площадке Александра Меркулова. Скоростной и хитрый, он неоднократно срывал атаку гостей в последний момент, сам не упуская возможности сделать успешный бросок.Почти незаметным был на площадке Андрей Романенко. Но он отлично блокировал высокого черняховского игрока-левшу, забивавшего «неудобные» мячи.Хорошую игру показал и самый юный участник сборной — Ислам Гусейнов. Надо сказать, что мастерство этого игрока серьезно выросло с прошлого сезона. Ислам стал гораздо уверенней действовать на атаках, а его броски отличались высокой точностью.Красивые мячи с дальних дистанций забивал стабильный Владимир Барков. Черняховцы еще бежали, стараясь успеть встретить этого уверенного игрока под кольцом, а он вдруг неожиданно останавливал свой прорыв, и, спокойно прицелившись, точным броском отправлял мяч прямо в кольцо.Счет этой встречи составил 105:62 в пользу гусевцев. Теперь ждем как наши парни сыграют в финале Спартакиады.