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Информационный сайт города Гусева

Гусевские спортсмены заняли призовые места на областном первенстве по пауэрлифтингу

2 марта 2018, 13:11
С 24 по 25 февраля 2018 года в Калининграде проходило первенство области по пауэрлифтингу (классическому троеборью). Участие в первенстве принимало более 100 спортсменов, несмотря на спортивное ограничение (не ниже первого разряда).

От нашего города выступали представители спортивного клуба «АТЛАНТ» (ул. Молодежная) Михаил и Андрей Масловы. Михаил занял 3 место в весовой категории до 93 кг, а Андрей 2 место в категории до 83.

Оба спортсмена выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

пауэрлифтинг соревнование
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