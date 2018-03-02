/ / / Гусевские спортсмены заняли призовые места на областном первенстве по пауэрлифтингу

2 марта 2018, 13:11

С 24 по 25 февраля 2018 года в Калининграде проходило первенство области по пауэрлифтингу (классическому троеборью). Участие в первенстве принимало более 100 спортсменов, несмотря на спортивное ограничение (не ниже первого разряда).От нашего города выступали представители спортивного клуба «АТЛАНТ» (ул. Молодежная) Михаил и Андрей Масловы. Михаил занял 3 место в весовой категории до 93 кг, а Андрей 2 место в категории до 83.Оба спортсмена выполнили норматив кандидата в мастера спорта.