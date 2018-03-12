/ / / Гусевцы заняли первое место в зональном этапе областной спартакиады по баскетболу среди женских команд

С городом Нестеровым наша команда сыграла со счётом 83:8, с городом Черняховском — 29:22.
Состав Гусевской команды:
- Антонова Кристина (капитан)
- Антонова Алина
- Харламова Алевтина
- Андреенок Анжелика
- Ткачук Ангелина
- Сысоева Полина
- Авилова Мария
Тренер: Блохинова Майя Константиновна.
Далее сборная команда Гусевского городского округа будет защищать честь муниципалитета в финальном этапе Спартакиады МО Калининградской области по баскетболу среди женских команд, который будет проходить 24 и 25 марта в городе Светлогорске.