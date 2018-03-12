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Информационный сайт города Гусева

Гусевцы заняли первое место в зональном этапе областной спартакиады по баскетболу среди женских команд

12 марта 2018, 16:38
Гусевцы заняли первое место в зональном этапе областной спартакиады по баскетболу среди женских команд
Фотография из группы команды «Кобры» в социальной сети ВКонтакте. Размещена в качестве иллюстрации.
11 марта 2018 года состоялся зональный этап Спартакиады муниципальных образований Калининградской области по баскетболу среди женских команд. Команда города Гусева заняла первое место, вторую ступень пьедестала заняла команда города Черняховска, бронзовые медали завоевала команда города Нестерова.

С городом Нестеровым наша команда сыграла со счётом 83:8, с городом Черняховском — 29:22.

Состав Гусевской команды:
  • Антонова Кристина (капитан)
  • Антонова Алина
  • Харламова Алевтина
  • Андреенок Анжелика
  • Ткачук Ангелина
  • Сысоева Полина
  • Авилова Мария

Тренер: Блохинова Майя Константиновна.

Далее сборная команда Гусевского городского округа будет защищать честь муниципалитета в финальном этапе Спартакиады МО Калининградской области по баскетболу среди женских команд, который будет проходить 24 и 25 марта в городе Светлогорске.
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