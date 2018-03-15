/ / / Гусевские каратисты привезли медали из Черняховска и Калининграда

15 марта 2018, 23:25

Владимир Орешко

(президент КРОО «Прибалтийская федерация киокушинкай каратэ-до»)

В городе Черняховске прошло Первенство на приз главы Муниципального образования «Черняховский городской округ» по киокушинкай каратэ-до среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин.В виду насыщенности мероприятий не было возможности выставить полноценную команду от Гусевской федерации каратэ.Но всё же решилась поучаствовать отважная девушка из группы «Самурай» нашего города Ангелина Кронайте. Она смогла пробиться в финал где не смогла одержать победу над спортсменкой из Калининграда и соответственно заняла второе место.В этот же день в Калининграде прошло Первенство Калининградской области по Всестилевому каратэ среди детей, юношей, девушек и юниоров.Здесь от федерации участие приняли трое бойцов: Тихомиров Артём и Константин Ефанкин вышли в финал, где наш лучший юный боец одержал победу над товарищем одноклубником. Роман Сушков также вышел в финал и одержал уверенную победу в категории 16-17 лет.Поздравляем наших ребят и желаем дальнейших побед и спортивных достижений!