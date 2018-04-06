24 марта в Калининграде состоялся Чемпионат Калининградской области по пауэрлифтингу (жиму лежа и жиму лежа классическому). Об этом пишет «За доблестный труд».
Участие в соревнованиях приняло более 70 сильнейших спортсменов со всей области. Мужчины состязались в восьми весовых категориях, у представительниц прекрасного пола было на одну весовую категорию меньше.
Наш город на Чемпионате представлял тяжелоатлет от спортивного клуба «Атлант» (ул. Молодежная) Михаил Маслов. Выступая в весовой категории до 105 кг, наш спортсмен завоевал «серебро» с результатом 162,5 кг.
Гусевский спортсмен взял серебро на областных соревнованиях по пауэрлифтингу
6 апреля 2018, 15:19пауэрлифтинг соревнование
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