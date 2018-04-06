Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Гусевский спортсмен взял серебро на областных соревнованиях по пауэрлифтингу
Информационный сайт города Гусева

Гусевский спортсмен взял серебро на областных соревнованиях по пауэрлифтингу

6 апреля 2018, 15:19
24 марта в Калининграде состоялся Чемпионат Калининградской области по пауэрлифтингу (жиму лежа и жиму лежа классическому). Об этом пишет «За доблестный труд».

Участие в соревнованиях приняло более 70 сильнейших спортсменов со всей области. Мужчины состязались в восьми весовых категориях, у представительниц прекрасного пола было на одну весовую категорию меньше.

Наш город на Чемпионате представлял тяжелоатлет от спортивного клуба «Атлант» (ул. Молодежная) Михаил Маслов. Выступая в весовой категории до 105 кг, наш спортсмен завоевал «серебро» с результатом 162,5 кг.
пауэрлифтинг соревнование
194 просмотра
1
Другие новости по теме
Гусевские спортсмены заняли призовые места на областном первенстве по пауэрлифтингу
Гусевские спортсмены заняли призовые места на областном первенстве по пауэрлифтингу
Десять медалей привезли наши бойцы с областных соревнований по кикбоксингу
Десять медалей привезли наши бойцы с областных соревнований по кикбоксингу
В Гусеве прошли соревнования по вольной борьбе на призы «Деда Мороза»
В Гусеве прошли соревнования по вольной борьбе на призы «Деда Мороза»
Итоги первенства по жиму штанги лёжа прошедшего 15 мая в ДК
Итоги первенства по жиму штанги лёжа прошедшего 15 мая в ДК

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»