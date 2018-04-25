В ФОКе прошёл третий этап Кубка малых городов Янтарного края по плаванию

25 апреля 2018, 11:41

20 апреля 2018 года в ФОКе города Гусева им. Е. М. Попова прошли соревнования по плаванию III-го этапа Кубка малых городов Янтарного края.



В проведении мероприятий приняло участие 158 человек из городов Калининграда, Балтийска, Зеленоградска, Советска, Гурьевска.



Перед началом соревнований приветственное слово сказали начальник управления по культуре спорту и делам молодежи МО «Гусевский городской округ» Михалева Н.В., директор МАУ «Спортивная школа города Гусева» Хон И.Л.



Ребята из отделения «Чирлидинг» спортивной школы Гусева под руководством тренера Касьян А.С. провели показательные выступление. Это был так называемый дебют. Отделение Чирлидин существует с марта 2018 года и это было первое выступление.



Программа соревнований включаа 200 метров баттерфляй, на спине, брасс, вольный стиль и комплексное плавания, а также эстафеты для младшей группы 4×25 м. комплексное плавание и старших групп 4×50 м. комплексное плавание.



Спортсменов города Гусева представляли пловцы спортивной школы в количестве 14 человек, занимающиеся у тренеров Евдокимова Ю.В. и Стребковой Е.Л.



2 место на дистанции 200 м. брасс занял Крючков Иван 2009 г. р., третьи места на этой же дистанции заняли Имховик Дарья 2006 г. р. и Замотаев Данила 2004 г. р., и на дистанции 200 м. Комплексное плавание 3 место у Голощапова Никиты 2008 г. р.



В эстафете 4×25 м. наша команда заняла 3 место, в команде участвовали: Морозова Виктория, Кремер Виктория, Голощапов Никита и Токарев Александр.



11 мая 2018 года в ФОКе города Советска пройдет IV заключительный этап Кубка малых городов Янтарного края.



Поздравим наших спортсменов с победой и пожелаем им дальнейших успехов.

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