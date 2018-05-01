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В Гусеве прошёл открытый турнир по каратэ-до, посвящённый памяти Масутацу Ояма

1 мая 2018, 00:27
В Гусеве прошёл открытый турнир по каратэ-до, посвящённый памяти Масутацу Ояма
В преддверии 73-летней годовщины Победы в Великой отечественной войне при поддержки фракции ЛДПР в лице депутата Калининградской областной Думы Олейника Андрея Ивановича в спортивном зале школы номер 3 города Гусева прошёл Открытый Турнир по каратэ-до среди детей, юношей и девушек по кумитэ, посвящённый памяти легендарной личности, обладателя высшего 10 дана, Масутацу Ояма, создателя стиля киокушинкай.

Более 50 спортсменов из городов области приехали принять участие в этом турнире. Для самых юных, ещё только начинающих свою спортивную карьеру было проведено Открытое Татами. Участники соревнований продемонстрировали превосходную технику боя, волю к победе и мужество.

Третьи места в своих возрастных категориях заняли: Щукин Сергей, Орехов Артём, Мозгов Станислав, Шкотов Владислав, Макар Сухарев, Руденок Иван, Герасин Алексей, Шугаева Арина — (воспитанники В.П.Орешко). Кремер Эвальд, Сушков Александр — из Большаково. Шачнёв Глеб ДЮЦ г. Гусева тренер Зиновьев А.

Вторые места заняли: Вадим Орехов, Кислица Кирилл, Егор Туманов, Глебов Кирилл, Дмитрий Маслов, Кислица Матвей, Иван Клюев, Владислав Васильев, Максим Лоскин, Елена Шугаева, Арина Ковалёва — (воспитанники В.П.Орешко). Юрик Фероян, Руслан Кирэу из Добровольска. Артём Шабалин из Большаково. Илья Алексахин и Ульяна Шаврова Дюц г. Гусева тренер Зиновьев А.В.

Победителями стали: Владимир Кирэу, Фероян Сурик, Руденок Александр, Максим Зубцов, Попков Платон, Мельниченко Александр, Софья Лунина, Зоя Иванова, Екатерина Пыжевская, Максим Коваленко — (воспитанники В.П. Орешко). Константин Ефанкин и Эрнст Кремер из Добровольска. Данил Ионкин Дюц г. Гусев тренер Зиновьев.

По итогам турнира чемпионам были вручены памятные кубки, медали и грамоты. Никто не остался без памятного приза.

Огромное спасибо депутату Калининградкой областной Думы Андрею Ивановичу Олейнику за помощь в организации проведения спортивного мероприятия, огромное спасибо родителям спортсменов за участие в проведении нашего турнира.

В.П.Орешко
(президент Прибалтийской федерации киокушинкай каратэ-до)
каратэ соревнование
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Гость Валерия
# 1Гость Валерия
Уважаемый Орешко,если Вы указываете все фамилии участников и особенно победителей,то нужно быть справедливым и указывать все фамилия и имена детей,особенно если он занял первое место,почему-то фамилию моего ребенка Вы постоянно забываете(у нас 1место в категории до30кг),зачем тогда выставлять общие фото,мы сами будем выставлять.
Сегодня, 10:27   ЦитироватьОтветить1
Никитич
# 2Никитич
В.П.Орешко - Владислав Федин тоже победитель в своей возрастной группе,не забывайте упоминать в своих публикациях и достижения воспитанников тренера А.В.Зиновьева!!!
Сегодня, 10:50   ЦитироватьОтветить0

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