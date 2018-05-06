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В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, посвященный Дню Победы

6 мая 2018, 20:02
В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, посвященный Дню Победы
В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир по бильярду, посвященный Дню Победы. Участвовали как опытные биллиардисты так и юные воспитанники ДЮСШ.

В категории младшая группа призерами стали:

1 место — Штивинг Татьяна
2 место — Вундер Елизавета
3 место — Самчук Елена

Не шуточная борьба развернулась в старшей групе.Молодеж на равных сражалась за призовые места. В итоге опыт одержал верх.

1 место — Рыбакович Михаил
2 место — Сементин Валерий
3 место — Сережин Роман

Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами. Поздравляем всех с успешным выступлением, а также всех любителей бильярда с Днем Победы.
бильярд соревнование
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