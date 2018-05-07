Поврежденный голеностоп не помешал Гусевцу взять третье место на полумарафоне в Озерске

7 мая 2018, 16:56

В воскресный день 6 мая на старт I Озёрского полумарафона, который прошел по живописным местам района, вышло около 50 участников из городов области.



Напутственные слова организаторов соревнования, прекрасная солнечная погода, настрой всех участников подталкивал к участию в данном мероприятии. Особенно запал призыв Василия Нестерова: «Это первый полумарафон и пробежать его можно только сегодня».



«Были сомнения, после полумарафона в Венгожево травмирован голеностоп и поэтому в планах бежать сегодня эту сложную дистанцию не было. Но стоять в стороне и наблюдать… за три минуты до старта принял решение просто выйти вместе и пройти немного со своими коллегами. Заветный номер и старт. Начало по брусчатке не очень то и радовало, и я оказался в числе замыкающих. Бегу с мыслями что позади автобус на котором я смогу добраться до финиша. Пройден 1 км. Начинаю контролировать постановку стопы чтобы снять нагрузку с повреждённой мышцы и продолжаю бег. И вот уже позади 5 км дистанции. Я начинаю понимать, что могу бежать и даже ускориться. Немного жарко и некомфортно из — за того что в чем приехал в том и побежал. Уже позади 10 км этой трассы бега, и я уже в золотой серединке всех участников. Продолжаю контролировать ногу и мне удаётся не снижать темп. И вот до финиша 5 км. Собрав всю силу воли и терпение в кулак я продолжал набирать финишный темп. Последний подъём, очень затяжной и уже на финишной прямой. Да! Это круто и можно сказать без особых последствий я смог закончить дистанцию третьим в своей возрастной группе», — поделился впечатлением Владимир Орешко, председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье».



На финише каждый участник получил памятную медаль и горячее питание. Победители в абсолютных и возрастных категориях отмечены призами и подарками. Каждый участник, пробежавший эту дистанцию, получил массу позитива и счастлив по-своему.



На одной из фотографий, добавленных к новости, видно, как люди чествовали финишера полумарафона, лидера и именинника Василия Нестерова, подбрасывая его вверх.



«Хотелось, чтобы у нас в каждом городе области проводились такие мероприятия. Но, а мы любители побегать уж поверьте, создадим массовость», — подытожил Владимир Орешко.

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