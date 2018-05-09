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Гусевские каратисты приняли участии в открытом первенстве в Зеленоградске

9 мая 2018, 08:06
Гусевские каратисты приняли участии в открытом первенстве в Зеленоградске
В эти выходные 6 мая в курортном городе Зеленоградске состоялось 4-е Открытое Первенство по киокушинкай каратэ-до среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин по кумитэ, посвящённое 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соревновании приняли участие 130 бойцов из клубов и федераций Калининградской области: «СК Бусидо» г. Зеленоградск, «Мусуби» г. Балтийск, «СК Сэйкен» г. Калининград и Полесск, клуб «Сэйнчин» пос. Сосновка, Федерация Кайдо, клуб боевых искусств «Аслан», клуб «Янтарный дракон» г. Калининград, клуб «Воин ветра» г. Калининград, клуб «Центр» г. Черняховск, клуб «Самурай» школы 3 г. Гусева.

От нашего клуба приняли участие шестеро отважных самурайцев: Максим Лоскин, Ангелина Кронайте, Александр Мельниченко, Ярослав Васильев, Владимир Кирэу и самый младший наш представитель клуба Вадим Орехов. Зрелищными и увлекательными были бои, ребята показывали отличную технику ведения боя и настойчивость идя к победе.

В результате призовые места: Ангелина Кронайте и Александр Мельниченко стали вторыми в своих возрастных категориях. Ярослав Васильев и Максим Лоскин заняли третьи места. Очень техничным и интересным был бой Владимира Кирэу, но удача не была на его стороне.Так же отличился наш младший предстовитель клуба Вадим Орехов, который немного спасовал перед большой аудиторией спортсменов и через боязнь и страх, он вышел на татами, но к сожалению, стал 4-м.

Все участники соревнований молодцы, проявили лучшие свои качества, настойчивость и волю к победе!

А в заключении дня соревнований, ребята прогулялись по променаду, посмотрели достопримечательности Зеленоградска, чем были очень довольны.

Владимир Орешко (президент федерации каратэ-до)
каратэ соревнование
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