Наша команда успешно выступила на открытом первенстве Калининграда по легкой атлетике

11 мая 2018, 17:24

7 и 8 мая в Калининграде на стадионе «Трудовые резервы» состоялось Открытое первенство города Калининграда по лёгкой атлетике. Команду города Гусева представляли спортсмены нашей спортивной школы под руководством тренера Лукьянова А.А. В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов со всей области.



Наша команда очень успешно выступила на этих соревнованиях. Практически все участники установили личные рекорды. Особенно отличились Нащекина Ирина (СОШ № 1). Она не только выиграла 60 метров с результатом 8.14 сек., но и выполнила нормативы 1 взрослого разряда. Также она выиграла бег на 300 метров, заняв первое место с результатом 44.03 сек.



Манченко Вероника (СОШ № 3) в беге на 1000 метров заняла 1 место с личным рекордом 3 мин.29.45 сек. В беге на 600 метров немножко растерялась и заняла лишь 3 место с результатом 1 мин. 58.86 сек.



Ермаков Герман (СОШ № 1) в беге на 1000 метров, с результатом 3 мин. 36.72 сек., занял 3 место.



Очень хорошо выступили Башара Константин (СОШ № 1). В беге на 600 метров с результатом 1 мин. 52.50 сек., и в беге на 300 метров с результатом 45.59 сек., занял 1е места.



Кривоносов Даниил (СОШ№ 1) который в беге на 600 метров с результатом 1 мин.54,12 сек. занял 2 место и в беге на 1000 метров с результатом 3 мин.32.78 занял также 2 место.



Хорошее время показала Бунина Людмила (СОШ№ 1) которая на дистанции 1000 метров с результатом 3 мин.29.99 сек., заняла 2 место.



Поздравляем наших спортсменов и тренерский состав с победой и пожелаем дальнейших успехов!

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