Очередные победы Гусевских легкоатлетов на областном первенстве

18 мая 2018, 15:20

15 и 16 мая на стадионе «Трудовые резервы» в городе Калининграде проходило Первенство Калининградской области по легкой атлетике. Команду города Гусев представляли спортсмены МАУ «Спортивной школы города Гусева» под руководством тренерского состава Лукьянова А.А., Филипповой И.Е., Романовой И.А.



В проведении соревнований приняло участие более 400 спортсменов со всей области. В нашей команде 5 участников стали призерами соревнований.



Успешней всего выступила ученица МАОУ «СОШ № 3» Манченко Вероника. В беге на 3000 метров с результатом 11 мин.53.77 сек., она заняла 1 место убежав от серебряного призера более чем на 200 метров. В беге на 1500 метров с результатом 5 мин.25.35 сек., Вероника заняла 2 место .



В беге на 3000 метров с результатом 12.мин.33 .9 сек., ученица МАОУ «СОШ № 3» Шуваева Арина заняла 2 место.



В беге на 800 метров ученица МАУ «СОШ№ 1» Романчук Анна с результатом 2 мин.40.67 сек., заняла 2 место.



Нащекина Ирина (МОУ «СОШ № 1») в беге на 100 метров с результатом 13.51 сек., заняла 3 место.



Бунина Людмила (МОУ «СОШ № 1») в беге на 800 метров с результатом 2 мин.43.10 сек., заняла 3 место.



Зандер Эвальд (МАОУ «СОШ № 3») в беге на 400 метров с результатом 59.65 сек., занял 3 место.



В очередной раз поздравляем наших спортсменов и тренерский состав с заслуженной победой и пожелаем спортивных успехов!

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