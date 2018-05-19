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Гусевский «Ледокол» обыграл «Сборную Янтарьэнерго» со счётом 10:2

19 мая 2018, 11:34
Гусевский «Ледокол» обыграл «Сборную Янтарьэнерго» со счётом 10:2
Вчера вечером на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева состоялся дружеский матч между хоккейными командами «Ледокол» и «Сборной Янтарьэнерго».

Как рассказывает «ГУСЕВ HD», с самого начала игры хозяева льда атаковали и вскоре счёт открыл Григорий Бондаренко, забив шайбу в ворота гостей. К концу первого периода «Ледокол» лидировал уже со счётом 6:0. В составе сборной Янтарьэнерго под номером 6 выступал прославленный хоккеист Михаил Васильев.

Во втором тайме калининградцам всё же удалось забросить шайбу в ворота гусевских хоккеистов, однако разрыв продолжал расти.

Итог встречи 10:2 в пользу гусевского «Ледокола».

Поздравляем наших героев льда с очередной победой!
хоккей
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