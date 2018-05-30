/ / / Гусевские спортсмены приняли участие в областном первенстве по каратэ-до

30 мая 2018, 00:16

Владимир Орешко,

(президент Прибалтийской федерации киокушинкай каратэ-до)

В воскресенье 27 мая в спортивном комплексе Динамо прошел Чемпионат и Первенство Ассоциации Федераций Киокусинкай каратэ-до Калининградской области. Прибалтийскую федерацию г. Гусева представляли 6 участников: Максим Лоскин, Ангелина Кронайте, Алина Боярчук, Ярослав Васильев, Константин Ефанкин и самый юный Вадим Орехов.Соревнования начались с поединков самых юных участников. Вадим Орехов долго не мог собраться и сосредоточиться на боях. Может сказалась неуверенность бойца, а может множество незнакомых бойцов других федераций. И всё же Вадим стал третьим среди самых юных в абсолютной весовой категории.Не повезло на этот раз и нашему одному из лучших бойцов Константину Ефанкину. При равном поединке по непонятным причинам победу отдали его сопернику, хотя и немалое, но превосходство со стороны Кости всё же ощущалось.Бой Ярослава Васильева начался очень успешно и чувствовалось превосходство. Но во второй половине поединка Ярослав стал делать ошибки в защите и в результате проиграл. Ангенлина Кронайте и Максим Лоскин смогли выти в финал где заняли вторые места.Обидно осознавать, что наши ребята почему –то не смогли полностью реализовать свои возможности и отработали всего лишь на 50 процентов.Значит есть ещё над чем работать.Но если подвести итоги, всё же из пяти участников есть три места: два вторых и третье.