Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В Гусеве прошёл международный турнир по хоккею среди ветеранских команд из России, Латвии и Литвы
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошёл международный турнир по хоккею среди ветеранских команд из России, Латвии и Литвы

5 июня 2018, 19:19
В хоккей играют те, кому за 40. В Калининградской области впервые состоялся международный турнир с участием ветеранских команд из России, Латвии и Литвы. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

В финале «Бизоны» из Каунаса уступили команде «Айсберг» из Гусева со счётом 10:4. В составе ледовой дружины с востока Калининградской области выступает самый пожилой хоккеист региона. Александру Удалых 68 лет.

Преподаватель Гусевского политехникума защищает ворота команды «Айсберг». Организаторы турнира вручили Александру Удалых специальный приз с надписью «Верному служителю хоккейного ремесла».
хоккей соревнование
219 просмотров   |   1 комментарий
0
Мебельная база
Другие новости по теме
«ГТРК «Калининград»: ветераны льда сошлись в дружеском ледовом побоище на арене в Гусеве
«ГТРК «Калининград»: ветераны льда сошлись в дружеском ледовом побоище на арене в Гусеве
На ледовой арене ФОКа состоялся турнир по хоккею, посвященный Дню города
На ледовой арене ФОКа состоялся турнир по хоккею, посвященный Дню города
В ФОКе прошел турнир по хоккею посвященный 67-й годовщине Победы в ВО войне
В ФОКе прошел турнир по хоккею посвященный 67-й годовщине Победы в ВО войне
25 февраля в Гусеве состоялся международный юношеский турнир по вольной борьбе
25 февраля в Гусеве состоялся международный юношеский турнир по вольной борьбе
Живу я тут давно
# 1Живу я тут давно
Санычу-здоровья и многих лет жизни! Супер преподаватель и мужик!
Вчера, 21:05   ЦитироватьОтветить4

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona