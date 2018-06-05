В хоккей играют те, кому за 40. В Калининградской области впервые состоялся международный турнир с участием ветеранских команд из России, Латвии и Литвы. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
В финале «Бизоны» из Каунаса уступили команде «Айсберг» из Гусева со счётом 10:4. В составе ледовой дружины с востока Калининградской области выступает самый пожилой хоккеист региона. Александру Удалых 68 лет.
Преподаватель Гусевского политехникума защищает ворота команды «Айсберг». Организаторы турнира вручили Александру Удалых специальный приз с надписью «Верному служителю хоккейного ремесла».
В Гусеве прошёл международный турнир по хоккею среди ветеранских команд из России, Латвии и Литвы
5 июня 2018, 19:19хоккей соревнование
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