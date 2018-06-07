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10 призовых мест взяли Гусевские легкоатлеты на областных соревнованиях в Калининграде

7 июня 2018, 16:50
10 призовых мест взяли Гусевские легкоатлеты на областных соревнованиях в Калининграде
5 и 6 июня в городе Калининград на стадионе «Трудовые резервы» прошли соревнования по легкой атлетике на кубок заслуженного мастера спорта СССР Татьяны Зеленцовой. В проведении соревнований приняли участие более 450 спортсменов со всей области. Наш город представляли спортсмены спортивной школы города Гусева под руководством тренерского состава Лукьянова А.А., Романовой И.А., Филипповой И.Е.

Наша команда завоевала 10 призовых мест.

1место заняли: в беге на 1000метров и 1500 метров занял Щукин Эдуард показав время 3 мин.03.59 сек. и 4 мин.48.08 сек.

Манченко Вероника в беге на 1000 и 1500 метров заняла 1 место, показав время 3 мин.25.58 и 5 мин.36.48 сек.

Нащекина Ирина в беге на 100 и 200 метров заняли 1 место показав время 13.78 сек. и 27.97 сек.

2 место в беге на 1000 и 1500 метров завоевал Башара Константин.

3 место в беге на 1000 и 1500 метров занял Ермаков Герман показав время 3 мин.35.48 сек. и 5 мин.40.10 сек.

4 место в беге на 60 и 200 метров занял Никитин Алексей показав время 9.53 сек. и 31.81 сек.

5 место в беге на 400 и 800 метров занял Наумов Георгий.

Шуваева Алина и Пономарева Карина в беге на 1000 и 1500 метров заняли 5 место.

6 место в беге на 1000 и 1500 метров занял Веселов Виктор, показав время 3 мин.53.64 сек. и 6 мин.00.34 сек. Нужно отметить , что Виктор на таких соревнованиях выступал впервые и для первого раза показал хороший результат.

Гребневас Диниил в беге на 60 и 200 метров с результатом 9.76 сек. и 33.22 сек., занял 7 место.

Ребята занявшие призовые места были награждены грамотами и медалями. Лучшим спортсменам были вручены кубки за наибольшее количество очков.

Поздравляем нашу команду и тренерский состав с очередной победой!!!
лёгкая атлетика соревнование Спортивная школа города Гусева
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