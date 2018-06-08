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Информационный сайт города Гусева

Знаменитые люди родом из Гумбиннена: известная бегунья Карин Бурнелет-Кребс

8 июня 2018, 11:58

На фото Карин Бурнелет-Кребс под 124 номером
Читатель нашего сайта Владимир Летягин предложил публиковать материалы об истории Гумбиннена, о знаменитых людях родившихся и живших в этом довоенном городе. Со своей стороны мы только рады такой инициативе и назовём эту рубрику «Как было до нас». Также добавили туда несколько статей об истории Гумбиннена, которые уже есть на нашем сайте.

Первая заметка будет о бегунье Карин Бурнелет-Кребс. Это именитая спортсменка родилась 18 августа 1943 года в Гумбиннене. Она известна своими успехами в беге на дистанциях 800 метров и 1500 метров. Карин выиграла чемпионаты восточной Германии на дистанции 800 метров в 1966 году и в 1968 году (дважды летний и зимний). В этом же году спортсменка выиграла зимний чемпионат Европы в Мадриде.

В 1968 году она приняла участие в олимпиаде. После Карин продолжала выступать на дистанции 1500 метров. В этой дисциплине она установила мировой рекорд, выиграв с ним чемпионат Европы в Хельсинки в 1971 году.

1972 год принес спортсменке четвертое место на олимпиаде в Мюнхене. В 1974 году Карин Бурнелет-Кребс стала мировой рекордсменкой на дистанции 1000 метров, и в этом же году выиграла серебро на чемпионате Европы на дистанции 1500 метров. После спортивную карьеру пришлось завершить.

Карин вышла замуж за своего коллегу Иоахима Кребса. У них родилась дочь Наташа. После завершения карьеры именитая бегунья работала в федерации легкой атлетики ГДР и была награждена высшим гражданским орденом ГДР. После объединения Германии она занималась спортивным менеджментом.
Гумбиннен Как было до нас бег
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