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Международная факельная эстафета «Бег Мира» прошла через Гусев

5 июля 2018, 10:30
Международная факельная эстафета «Бег Мира» прошла через Гусев
4 июля 2018 года Международная факельная эстафета «Бег Мира» прибыла в Гусев.

«Бег Мира» — это международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства, целью которой является развитие и поддержание культуры мира на Земле. Она является символическим посланием о единстве и содружестве людей разных национальностей и убеждений. С момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие миллионы человек. За 30 лет бегуны с факелом побывали более чем в 155 странах, преодолев более 600.000 км, в т. ч. по территории нашей страны около 220.000 км. Основными участниками «Бега Мира» являются команды волонтеров — энтузиасты спорта, профессиональные спортсмены и любители, которые передают факел Мира из рук в руки. Важным является добрый пример активной жизненной позиции бегунов и приобщение детей к здоровому образу жизни, развитию физической культуры, установлению культурных и дружественных связей между людьми разных регионов и стран.

Команда легкоатлетического клуба присоединилась к несущим факел в районе Поддуб и вместе с участниками факельной эстафеты плечом к плечу, передавая из рук в руки факел Мира, по центральным улицам города Гусева направились к школе 5, где ждали для торжественной встречи эстафету дети и школьники.

«Я подчеркиваю значимость этого события и призываю всех к гармонии и единству: Нам посчастливилось уже в третий раз принимать факел Мира. Сегодня хочется отметить, что он символизирует мир, дружбу, солидарность и призывает население к занятию спортом. Эстафета способствует здоровому образу жизни, развитию физической культуры, установлению культурных и дружественных связей между людьми разных регионов и стран», — говорит председатель клуба «Бег и здоровье» Владимир Орешко.

«Я выражаю слова признательности и благодарности участникам эстафеты за предоставленную возможность Гусевцам прикоснуться к факелу Мира, — продолжает Владимир Орешко. — Желаю, чтоб вечно горел факел, и странам, где пройдет эстафета, мира, согласия, дружбы и мирного неба над головой».

После торжественной встречи факельная эстафета отправилась дальше в город Нестеров.
бег эстафета
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