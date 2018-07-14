Накануне вечером на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса в Гусеве состязались хоккейная команда 11-го армейского корпуса и «Планета» (вместо ранее заявленной «Сборной Янтарьэнерго»). Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
С первых минут гости начали активно штурмовать ворота армейцев. Те, в свою очередь попытались сравнять счёт. Во втором тайме преимущество «Планеты» нарастало как снежный ком. В третьем периоде армейцы заменили вратаря и даже смогли немного сократить разрыв по очкам, забив подряд две шайбы в ворота соперника, однако исход матча уже был предрешён.
Итоги товарищеской встречи:
1-й период — 3:2 в пользу гостей
2-й период — 4:11 в пользу гостей
3-й период — 8:15 в пользу гостей
Несмотря на то, что хоккеисты 11-го армейского корпуса уступили гостям, участники дружеского матча получили заряд положительных эмоций и с удовольствием приняли участие в совместном фото на память.
Хоккейная команда 11-го армейского корпуса уступила «Планете»
14 июля 2018, 14:51
хоккей соревнование
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