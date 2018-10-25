/ / / 8 призовых мест взяли гусевские конькобежцы на соревнованиях в Чехии

Ребята показали отличные результаты в одиночных забегах, многоборье и эстафете.
- Варвара Митрофанова и Виталий Карпов стали третьими на дистанции 1500 метров.
- Виталий Карпов получил еще одну медаль, на этот раз серебряную, на дистанции 500 метров.
- Илья Толпыго трижды одержал победу на дистанциях 1000, 500 и 777 метров.
Итоги многоборья:
- Илья Толпыго занял I место;
- Виталий Карпов занял II место.
И это еще не все! В эстафете на 2000 метров ребята выступили в команде со спортсменом из Литвы Даниэлиусом Сечем (Danielius Cech) и заняли II место.
Другие гусевские спортсмены: Ева Голубева, Артём Шупея и Анастасия Беспамятнова не заняли призовых мест, но смогли улучшить личные результаты на всех дистанциях.
«Мы рады содействовать развитию зимних видов спорта в Калининградской области. И нам очень приятно, что получившее поддержку холдинга гусевское отделение школы шорт-трека становится кузницей молодых чемпионов, а его воспитанники показывают отличные результаты спустя всего год после начала тренировок на новой площадке. Желаем юным спортсменам энергии, драйва и выдержки в стремлении к еще более высоким результатам», — поздравил директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков.