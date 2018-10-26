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Информационный сайт города Гусева

Гусевский «Ледокол» обыграл «Гризли» со счётом 6:1

26 октября 2018, 11:07
Гусевский «Ледокол» обыграл «Гризли» со счётом 6:1
Со счётом 6:1 в пользу гусевцев завершился накануне хоккейный матч между командами «Ледокол» (Гусев) и «Гризли» (ХК «Деловая Русь»). Игра проходила в ФОКе города Гусева в рамках Открытого чемпионата Калининградской области по хоккею. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Встреча выдалась энергичной, зрители на трибунах активно болели. Первый период команды отыграли вничью, не забив друг другу ни одной шайбы. Во втором наш «Ледокол» распаковал ворота противника и забил четыре шайбы, пропустив от «Гризлей» всего одну.

В третьем периоде хозяева льда закрепили результат ещё двумя очками, причём шестая по счёту шайба влетела в ворота гостей буквально на последних секундах матча.

Поздравляем наш «Ледокол» с очередной победой!
соревнование хоккей ФОК
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👍👍👍
Давно не ходил на хоккей, но по радуюсь за ребят
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