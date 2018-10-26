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Информационный сайт города Гусева

Хоккей: «Ледокол» обыграл «Гризли» со счётом 6:1

26 октября 2018, 20:05
Хоккей: «Ледокол» обыграл «Гризли» со счётом 6:1
Чемпионат Калининградской области по хоккею набирает обороты. Самой результативной командой на сегодняшний день является «Ледокол». В игре с «Тильзитом» гусевцы разгромили советчан со счётом 20:2. На игре с командой «Гризли» в воротах «Ледокола» стоял самый пожилой хоккеист Янтарного края, Александру Удалых скоро 70 лет.

В этом сезоне гусевцы имеют серьёзные шансы на чемпионский титул. Команда дисциплинированно играет в защите, а линия атаки выше всяких похвал. В трёх предыдущих матчах гусевцы забили 43 шайбы, а пропустили всего 4. Смогут ли «Гризли» из Светлогорска остановить «Ледокол» из Гусева.

В первом периоде гусевцы обрушили град ударов по воротам соперника. Но «Гризли» сумели выстоять. На перерыв ушли со счётом 0:0. «Ледокол» взвинтил темп. Роберт Кляйн проходит по левому флангу и завершает атаку точным броском в ближний верхний угол. Не прошло и минуты, молодой нападающий забивает снова.

После дубля Кляйна «Гризли» всеми лапами стоят на своей половине поля, но пропускают ещё одну шайбу.

Константин Клаус отвечает броском по воротам Александра Удалых. Гусевский голкипер много лет тренируется с игроками «Ледокола», но в матче регулярного чемпионата играет впервые.

Константин Клаус, игрок хоккейного клуба «Гризли»:
— Дальше, к сожалению, было три момента, раз штанга два раза не смог забить, думаю, счёт мог быть другой. Эта команда совсем другая, такой у «Ледокола» не было никогда, кто играет в хоккей, те знают, кто, откуда и где играли, с ними можно поиграть в хоккей ради удовольствия, но за победой в этом году сюда никто не едет.

Итоговый счёт встречи 6:1 в пользу «Ледокола». Сегодня гусевцы играли не в оптимальном составе, но первую строчку в турнирной таблице заслужили мастерством и упорством.

Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»
хоккей соревнование
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