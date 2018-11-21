/ / / Гусевские каратисты достойно показали себя на открытом турнире в Калининграде «Новичок-2018»

21 ноября 2018, 00:03

Владимир Орешко

Прибалтийская федерация киокушинкай каратэ города Гусева успешно развивается. Всё больше и больше детей хотят заниматься самым жёстким стилем каратэ.С сентября месяца в младшую группу клуба «Самурай» школы 3 пришли новые ребята.В воскресенье 18 ноября в Калининграде состоялся открытый турнир среди детей, юношей и юниоров «Новичок-2018», в котором приняли участие 22 новичка клуба, решивших попробовать свои силы на выездном мероприятии областного уровня.Для большинства участников это были первые бои, но они смогли достойно их закончить проявив силу воли и упорство.Третьи места в категориях заняли Иван и Александр Руденок, Евгений Севцов и Роман Никитин, Вадим Орехов и Александр Мельниченко.Чуть выше на ступень поднялись Дмитрий Маслов и Денис Бугровский, Дмитрий Радион и Даниил Донской.Ну и первые места завоевали самые стойкие и техничные Эвальд Кремер и Владислав Васильев, Михаил Марченко и Константин Ефанкин.Очень интересными были бои нашей маленькой дебютантки Вероники Кончевой, которая легко выиграла свой первый бой и вышла в финал. Но к сожалению, в поединке за первое место проявила эмоции и победу отдали сопернице, а Вероника заняла второе место.Открытый турнир для новичков показал необходимость в их проведении. Именно на таких мероприятиях дети получают первый опыт ведения боёв, получают психологическую закалку.И в тот же день, 18 ноября 2018 года, в Доме Культуры прошёл открытый чемпионат Гурьевского городского округа по Киокусинкай. Наша команда с радостью приняла участие в нём в составе двух участников.Высокий уровень мастерства участников турнира — главное, что заставляет спортсменов и их тренеров проделывать путь более чем в сто километров.Поражение на таких соревнованиях — это достижение, потому что заставляет задуматься над самосовершенствованием.Этот турнир собрал в Гурьевске более 50 каратистов и 5-ти команд из разных городов Калининградской области. Бои проводились во всех возрастных группах. Чемпионы и призёры получили свои кубки, медали и грамоты.Максим Лоскин — занял 2 место, а Даниил Обозный стал третьим.