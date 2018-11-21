/ / / Гусевские каратисты достойно показали себя на открытом турнире в Калининграде «Новичок-2018»

С сентября месяца в младшую группу клуба «Самурай» школы 3 пришли новые ребята.
В воскресенье 18 ноября в Калининграде состоялся открытый турнир среди детей, юношей и юниоров «Новичок-2018», в котором приняли участие 22 новичка клуба, решивших попробовать свои силы на выездном мероприятии областного уровня.
Для большинства участников это были первые бои, но они смогли достойно их закончить проявив силу воли и упорство.
Третьи места в категориях заняли Иван и Александр Руденок, Евгений Севцов и Роман Никитин, Вадим Орехов и Александр Мельниченко.
Чуть выше на ступень поднялись Дмитрий Маслов и Денис Бугровский, Дмитрий Радион и Даниил Донской.
Ну и первые места завоевали самые стойкие и техничные Эвальд Кремер и Владислав Васильев, Михаил Марченко и Константин Ефанкин.
Очень интересными были бои нашей маленькой дебютантки Вероники Кончевой, которая легко выиграла свой первый бой и вышла в финал. Но к сожалению, в поединке за первое место проявила эмоции и победу отдали сопернице, а Вероника заняла второе место.
Открытый турнир для новичков показал необходимость в их проведении. Именно на таких мероприятиях дети получают первый опыт ведения боёв, получают психологическую закалку.
И в тот же день, 18 ноября 2018 года, в Доме Культуры прошёл открытый чемпионат Гурьевского городского округа по Киокусинкай. Наша команда с радостью приняла участие в нём в составе двух участников.
Высокий уровень мастерства участников турнира — главное, что заставляет спортсменов и их тренеров проделывать путь более чем в сто километров.
Поражение на таких соревнованиях — это достижение, потому что заставляет задуматься над самосовершенствованием.
Этот турнир собрал в Гурьевске более 50 каратистов и 5-ти команд из разных городов Калининградской области. Бои проводились во всех возрастных группах. Чемпионы и призёры получили свои кубки, медали и грамоты.
Максим Лоскин — занял 2 место, а Даниил Обозный стал третьим.
Владимир Орешко