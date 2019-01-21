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В Гусеве впервые провели европейский старт по шорт-треку

21 января 2019, 11:31
В Гусеве впервые провели европейский старт по шорт-треку
Соревнования по одному из олимпийских видов конькобежного спорта проводились на льду муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса имени спортивного судьи республиканской категории Евгения Попова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области.

Это был второй из трёх этапов ежегодного европейского «Baltic Evo Cup» для спортсменов в возрасте от 6 до 14 лет.

За три дня на старт 235 забегов на дистанциях от 222 до 2000 метров вышло 160 атлетов из городов Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии и России. Статус турнира гарантировал использование телеметрического оборудования для фиксации точных результатов, для чего спортсмены надевали чипованные браслеты на ноги, а в лёд на финише вмонтировали специальную ленту.

Наилучший результат среди калининградской команды продемонстрировал медалист российских и международных соревнований Илья Толпыго, выиграв не только три отдельные дистанции, но и кубок за первое место в многоборье категории «Junior D».

«В прошлом году здесь прошёл этап национальной спартакиады, для чего была проведена большая подготовительная работа и закуплено необходимое оборудование. В том числе соответствующие всем стандартам маты безопасности. Эти решения, вкупе с активной работой профильной областной федерации и коллектива спорткомплекса, позволили претендовать на этап континентального турнира, который может стать регулярным для гостеприимного Гусева», — отметил заместитель министр спорта Калининградской области Евгений Скачков, принявший участие в церемонии награждения призёров и победителей турнира.

Всего в активе подопечных Артура Сенчука, Владимира Челядинского и Игоря Попкова 23 медали, а также выполнение норматива на присвоение спортивного звания «Кандидат в мастера спорта России» Кристиной Кузнецовой.

Следующий этап этих соревнований запланирован на первую половину марта, он пройдёт в литовском Электренай.
шорт-трек соревнование
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Новость отредактирована Сегодня, 17:41
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