По местам ожесточенных боёв из посёлка Калужское до Черняховска прошли более 200 человек. Состоялся и традиционный пробег Ольховатка-Гусев.
В тринадцатикилометровом пробеге от Ольховатки до Гусева в честь взятия бывшего Гумбиннена участвуют самые выносливые легкоатлеты Калининградской области, среди них военнослужащие 11-го армейского корпуса.
Сергей Семенихин, ветеран Великой отечественной войны:
— Физическая подготовка всегда закаливает человека, выводит на первое место и даёт одержать победу над своим противником.
Традиция проведения пробега в честь штурма Гумбиннена зародилась ещё в советское время. Первые соревнования состоялись в 1987 году.
Анатолий Люлюкин, мастер спорта СССР:
— Я был участником первого этого пробег. Было -20. Мы бежали, сугробы, с Ольховатки, там возложили венки. Погода нам не мешала. Мы должны помнить Великую Отечественную войну и, как наши доблестные войска завоевали этот город.
На подступах к Гумбиннену 28-я армия Лучинского отразила 10 крупных контратак противника. Все подходы к населённым пунктам были заминированы.
Ночной рейд в память о штурме Инстербурга стартовал в посёлке Калужское. До Черняховска вдоль железной дороги 20 километров пути. Сегодняшний поход повторил направление удара 18-й гвардейской дивизии.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Войскам третьего Белорусского фронта удалось нанести поражение тильзитско-инстербургской группировке противника. 21 января был взят Гумбиннен, 22-о — Инстербург.
На востоке области отметили 74-ю годовщину штурма Гумбиннена и Инстербурга
21 января 2019, 15:44
пробег Ольховатка
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