/ / / На востоке области отметили 74-ю годовщину штурма Гумбиннена и Инстербурга

21 января 2019, 15:44

По местам ожесточенных боёв из посёлка Калужское до Черняховска прошли более 200 человек. Состоялся и традиционный пробег Ольховатка-Гусев.В тринадцатикилометровом пробеге от Ольховатки до Гусева в честь взятия бывшего Гумбиннена участвуют самые выносливые легкоатлеты Калининградской области, среди них военнослужащие 11-го армейского корпуса.Традиция проведения пробега в честь штурма Гумбиннена зародилась ещё в советское время. Первые соревнования состоялись в 1987 году.На подступах к Гумбиннену 28-я армия Лучинского отразила 10 крупных контратак противника. Все подходы к населённым пунктам были заминированы.Ночной рейд в память о штурме Инстербурга стартовал в посёлке Калужское. До Черняховска вдоль железной дороги 20 километров пути. Сегодняшний поход повторил направление удара 18-й гвардейской дивизии.