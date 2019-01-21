19 января 2019 года в городе Гусеве завершилось первенство Калининградской области по боксу среди юношей 15-16 лет и юниоров 17-18 лет. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.
У юношей в весовой категории до 46 кг победу одержал Ярослав Попов из Калининграда, до 50 кг победил Шендерей Ярослав, до 54 кг Еременко Роман из Калининграда, до 57 кг Смирнов Матвей из Калининграда, до 60 кг Соколов Илья из Черняховска, до 63 кг Власов Николай из Калининграда, до 66 кг Александров Роберт из Советска, до 70 кг Лукшис Эдгар из Советска и до 80 кг Писарев Александр из Немана.
У девушек 2003–2004 гг. р. в весовой категории до 60 кг победила Шабалина Олеся из Калининграда.
У юниоров (17-18) лет в весовой категории до 52 кг победу одержал Мкртчян Серёжа из Калининграда, до 56 кг Михайлов Данил из Гусева, до 60 кг Бырдин Кирилл из Калининграда, до 64 кг Спехов Данил из Гусева, до 69 кг Дементьев Артём из Гусева, до 75 кг Лавренников Егор из Балтийска, до 81 кг Климочкин Егор из Калининграда.
По итогам соревнований сформирована сборная Калининградской области по боксу, которая будет защищать честь нашего региона на первенстве Северо-Западного Федерального округа РФ. В неё вошли все победители в своих весовых категориях.
В Гусеве прошло областное первенство по боксу среди юношей и юниоров
21 января 2019, 21:05
соревнование бокс
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