Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В Гусеве прошло областное первенство по боксу среди юношей и юниоров
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошло областное первенство по боксу среди юношей и юниоров

21 января 2019, 21:05
В Гусеве прошло областное первенство по боксу среди юношей и юниоров
19 января 2019 года в городе Гусеве завершилось первенство Калининградской области по боксу среди юношей 15-16 лет и юниоров 17-18 лет. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.

У юношей в весовой категории до 46 кг победу одержал Ярослав Попов из Калининграда, до 50 кг победил Шендерей Ярослав, до 54 кг Еременко Роман из Калининграда, до 57 кг Смирнов Матвей из Калининграда, до 60 кг Соколов Илья из Черняховска, до 63 кг Власов Николай из Калининграда, до 66 кг Александров Роберт из Советска, до 70 кг Лукшис Эдгар из Советска и до 80 кг Писарев Александр из Немана.

У девушек 2003–2004 гг. р. в весовой категории до 60 кг победила Шабалина Олеся из Калининграда.

У юниоров (17-18) лет в весовой категории до 52 кг победу одержал Мкртчян Серёжа из Калининграда, до 56 кг Михайлов Данил из Гусева, до 60 кг Бырдин Кирилл из Калининграда, до 64 кг Спехов Данил из Гусева, до 69 кг Дементьев Артём из Гусева, до 75 кг Лавренников Егор из Балтийска, до 81 кг Климочкин Егор из Калининграда.

По итогам соревнований сформирована сборная Калининградской области по боксу, которая будет защищать честь нашего региона на первенстве Северо-Западного Федерального округа РФ. В неё вошли все победители в своих весовых категориях.
соревнование бокс
195 просмотров
0
Другие новости по теме
Гусевские боксёры забрали половину медалей на областном первенстве Министерства образования
Гусевские боксёры забрали половину медалей на областном первенстве Министерства образования
Всего за месяц с небольшим юные боксеры серьезно пополнили наградную копилку нашего города
Всего за месяц с небольшим юные боксеры серьезно пополнили наградную копилку нашего города
Итоги Международного турнира по вольной борьбе, который проходил в Гусеве
Итоги Международного турнира по вольной борьбе, который проходил в Гусеве
В Гусеве прошел областной турнир по боксу, посвященный Дню города
В Гусеве прошел областной турнир по боксу, посвященный Дню города

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»